Силуанов: Отключение России от SWIFT невыгодно никому
Министр финансов напомнил, что Россия является одним из ключевых участников международного рынка, поэтому такими санкциями та же Европа просто насолит "самой себе".
Министр финансов Антон Силуанов на совещании с членами правительства © Kremlin.ru
Отключение России от системы SWIFT невыгодно никому — Европе для этого пришлось бы отказаться от российских товаров. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире "России 24". Он напомнил, что SWIFT — это система информационных сообщений о транзакциях, будь то внутри или за рубежом.
"Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили. Россия — участник международного рынка", — сказал министр.
Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России "самыми жёсткими, невиданными" санкциями из-за Украины. По её словам, Вашингтон "ясно даёт понять, что РФ не следует посягать на суверенитет Украины". Ранее эксперты отмечали, что "невиданные" санкции могут подразумевать отключение России от SWIFT.
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