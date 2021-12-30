Силуанов: Отключение России от SWIFT невыгодно никому

Отключение России от системы SWIFT невыгодно никому — Европе для этого пришлось бы отказаться от российских товаров. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире "России 24". Он напомнил, что SWIFT — это система информационных сообщений о транзакциях, будь то внутри или за рубежом.