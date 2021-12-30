В Ярославле охранник поликлиники брызнул перцовым баллончиком в лицо 80-летней пенсионерке. Видео © vk.com/Жесть Ярославль

В Ярославле охранник поликлиники брызнул перцовым баллончиком в лицо 80-летней пенсионерке, которая, по словам очевидцев, просто зашла погреться.

Кадры инцидента распространились в Сети: мужчина пытается выгнать пожилую женщину, но она выходить не хочет, тогда охранник достаёт баллончик и распыляет его в лицо пенсионерки. Первую помощь пожилой женщине оказала фельдшер больницы, также ей вызвали скорую.

Сейчас в ситуации разбирается полиция. Глава регионального депздрава Оксана Пиклун сообщила, что охранник ЧОПа применил личный баллончик.

"Происшествие в поликлинике №2 повергло меня в шок. Как только медперсонал заметил инцидент, незамедлительно была вызвана скорая помощь, и пожилую женщину доставили в офтальмологический травмпункт, оказали всю необходимую помощь. Такое недопустимо безответственное поведение охранника возмущает до глубины души!" — цитирует её издание "Яр Новости".