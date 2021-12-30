В Ярославле охранник поликлиники брызнул перцовым баллончиком в лицо 80-летней пенсионерке
Пожилую женщину доставили в офтальмологический травмпункт и оказали помощь. В ситуации разбирается полиция.
Пострадавшая от действий охранника пенсионерка. © SHOT
В Ярославле охранник поликлиники брызнул перцовым баллончиком в лицо 80-летней пенсионерке. Видео © vk.com/Жесть Ярославль
В Ярославле охранник поликлиники брызнул перцовым баллончиком в лицо 80-летней пенсионерке, которая, по словам очевидцев, просто зашла погреться.
Кадры инцидента распространились в Сети: мужчина пытается выгнать пожилую женщину, но она выходить не хочет, тогда охранник достаёт баллончик и распыляет его в лицо пенсионерки. Первую помощь пожилой женщине оказала фельдшер больницы, также ей вызвали скорую.
Сейчас в ситуации разбирается полиция. Глава регионального депздрава Оксана Пиклун сообщила, что охранник ЧОПа применил личный баллончик.
"Происшествие в поликлинике №2 повергло меня в шок. Как только медперсонал заметил инцидент, незамедлительно была вызвана скорая помощь, и пожилую женщину доставили в офтальмологический травмпункт, оказали всю необходимую помощь. Такое недопустимо безответственное поведение охранника возмущает до глубины души!" — цитирует её издание "Яр Новости".
А ранее Лайф рассказывал, как в деревне Колтуши Ленинградской области 90-летняя женщина оказалась на девять часов запертой в сломанном лифте. За это время пенсионерку успели объявить в розыск. К поискам привлекли волонтёров "Лизы алерт". По словам женщины, она несколько раз звонила диспетчеру, но на помощь ей никого не послали.
Лента новостей
Экс-глава СУ СКР по Кузбассу Калинкин получил 10 лет колонии за вымогательство акций шахты
сегодня в 08:05
"По ту сторону экрана — тоже человек": Twitter напомнил Блинкену о чувствах людей после его твита о России
сегодня в 07:53
На тонущего не обращали внимание 11 минут: Лайф публикует видео гибели 11-летнего мальчика в кировском аквапарке
сегодня в 07:52
Комментариев: 0