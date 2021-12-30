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В Ярославле охранник поликлиники брызнул перцовым баллончиком в лицо 80-летней пенсионерке

Пожилую женщину доставили в офтальмологический травмпункт и оказали помощь. В ситуации разбирается полиция.

30 декабря, 08:12
<p>Пострадавшая от действий охранника пенсионерка. © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пострадавшая от действий охранника пенсионерка. © SHOT

В Ярославле охранник поликлиники брызнул перцовым баллончиком в лицо 80-летней пенсионерке. Видео © vk.com/Жесть Ярославль

В Ярославле охранник поликлиники брызнул перцовым баллончиком в лицо 80-летней пенсионерке, которая, по словам очевидцев, просто зашла погреться.

Кадры инцидента распространились в Сети: мужчина пытается выгнать пожилую женщину, но она выходить не хочет, тогда охранник достаёт баллончик и распыляет его в лицо пенсионерки. Первую помощь пожилой женщине оказала фельдшер больницы, также ей вызвали скорую.

Сейчас в ситуации разбирается полиция. Глава регионального депздрава Оксана Пиклун сообщила, что охранник ЧОПа применил личный баллончик.

"Происшествие в поликлинике №2 повергло меня в шок. Как только медперсонал заметил инцидент, незамедлительно была вызвана скорая помощь, и пожилую женщину доставили в офтальмологический травмпункт, оказали всю необходимую помощь. Такое недопустимо безответственное поведение охранника возмущает до глубины души!" — цитирует её издание "Яр Новости".

В Краснодаре задержан рабочий, избивший пенсионерку и сломавший руку её заступнику

В Краснодаре задержан рабочий, избивший пенсионерку и сломавший руку её заступнику

А ранее Лайф рассказывал, как в деревне Колтуши Ленинградской области 90-летняя женщина оказалась на девять часов запертой в сломанном лифте. За это время пенсионерку успели объявить в розыск. К поискам привлекли волонтёров "Лизы алерт". По словам женщины, она несколько раз звонила диспетчеру, но на помощь ей никого не послали.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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