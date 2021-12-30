"По ту сторону экрана — тоже человек": Twitter напомнил Блинкену о чувствах людей после его твита о России
Сообщение касалось "единства США, Германии, Франции и Британии" в стремлениях заставить РФ заплатить цену за "агрессию".
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © Getty Images / Al Drago
Социальная сеть Twitter призвала госсекретаря США Энтони Блинкена не нагнетать и помнить, что его сообщения адресованы людям. Соответствующее предупреждение появилось под твитом главы Госдепа о "сдерживании России".
"Я говорил с министрами иностранных дел Франции Ле Дрианом, Германии Бербок, Великобритании Трасс о нашей работе по сдерживанию российской агрессии против Украины и озабоченности по поводу ядерной программы Ирана. Мы едины в нашем стремлении привлечь к серьёзным последствиям и заставить заплатить огромную цену за дальнейшую агрессию", — написал Блинкен.
На что Twitter ему напомнил, что некоторые беседы могут быть жаркими и не стоит забывать, что по ту сторону экрана тоже находится человек.
Скриншот © Twitter/Secretary Antony Blinken
При этом ранее Блинкен заявлял, что Вашингтон преследует цель создания стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Однако напомнил, что вместе с союзниками США всегда готовы "дать ответ на возможные агрессивные действия" со стороны РФ.
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