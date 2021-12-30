Социальная сеть Twitter призвала госсекретаря США Энтони Блинкена не нагнетать и помнить, что его сообщения адресованы людям. Соответствующее предупреждение появилось под твитом главы Госдепа о "сдерживании России".

"Я говорил с министрами иностранных дел Франции Ле Дрианом, Германии Бербок, Великобритании Трасс о нашей работе по сдерживанию российской агрессии против Украины и озабоченности по поводу ядерной программы Ирана. Мы едины в нашем стремлении привлечь к серьёзным последствиям и заставить заплатить огромную цену за дальнейшую агрессию", — написал Блинкен.

На что Twitter ему напомнил, что некоторые беседы могут быть жаркими и не стоит забывать, что по ту сторону экрана тоже находится человек.

Скриншот © Twitter/Secretary Antony Blinken