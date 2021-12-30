Глава Роспатента Ивлиев назвал лучшие изобретения года

Главными изобретениями уходящего года, не считая антиковидной сферы, по мнению экспертов Роспатента, стали композиционный материал с антибактериальным эффектом, робот-дезинфектор и инсулин в таблетках. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" глава ведомства Григорий Ивлиев.

"Создаются целые новые технологии для жизни и в ковидной ситуации. И первая, о которой мы хотели доложить, это биоразлагаемый композиционный материал с антибактериальным эффектом. Это Институт химической физики имени Эмануэля Российской академии наук", — сообщил он.

По словам Ивлиева, это "материал для жизни". Из него предлагается изготавливать, например, посуду и бытовые предметы. В них наблюдается более высокий в сравнении с ранее известными материалами уровень антибактериальной эффективности при меньшем содержании противомикробного агента.

"Он также характеризуется более высокой эластичностью и степенью биодеструкции — способностью разрушать патогенные биоплёнки", — добавил глава Роспатента.

Вторым изобретением Ивлиев назвал робот-дезинфектор от Сбербанка, способный самостоятельно ориентироваться в пространстве и запоминать маршруты передвижения. Также разработка может оценивать степень загрязнённости окружения и определять продолжительность дезинфекции.

"Его главное преимущество — не только интеллектуальный способ оценки и выбора наиболее эффективного маршрута с учётом особенностей помещения и его меблировки, но и способ оценки продолжительности дезинфекции с помощью установленных в устройстве УФ-ламп в зависимости от множества параметров. Например, от степени чистоты воздуха или объёма кислорода в комнате, количества людей в помещении", — объяснил специалист.

Следующим прорывным изобретением Ивлиев назвал инсулин в таблетках. И указал, что попытки его произвести до сих пор заканчивались неудачей. Инсулин быстро разлагается в желудке, не успевая попасть в кровь.

"Химики из нижегородского университета разработали композицию, которая может решить проблему доставки инсулина. Разработанный ими препарат имеет слоистую структуру, в том числе он содержит наночастицы золота. Благодаря своей структуре и составу "новый инсулин" в разы устойчивее перед воздействием едкой среды нашего желудка", — пояснил он.

Отбором лучших изобретений занимаются эксперты девяти отраслевых отделов Федерального института промышленной собственности, рассказал глава Роспатента.