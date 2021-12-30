Кабмин: Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путёвки на курорты России

Дети, которые проживают в регионах Арктической зоны, с 2022 года смогут получить бесплатные путёвки на лучшие российские курорты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"С 2022 года дети, проживающие на территории регионов, которые входят в состав Арктической зоны, смогут бесплатно отдыхать на лучших курортах России. Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться по 500 млн рублей", — говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ.

Согласно документу, бесплатно смогут поехать отдыхать школьники с пятого по восьмой класс. Им предоставят путёвки в детские лагеря на Черноморском побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя, на побережьях Азовского, Каспийского, Японского морей, а также в Республике Адыгея и Кавминводах. Отдыхать ребята будут от семи до 21 дня.

Указывается, что из федерального бюджета будут финансироваться расходы регионов на оплату путёвок и стоимости проезда. Согласно предварительным данным, в 2022-м почти шесть тысяч детей смогут поехать на отдых бесплатно.