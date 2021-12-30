Следствие просит продлить меру пресечения Юрию Хованскому до 8 февраля
Накануне петербургский суд заменил блогеру арест на запрет определённых действий до 8 января.
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Следствие просит продлить блогеру Юрию Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 февраля 2022 года. Соответствующее ходатайство зарегистрировал Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.
"Суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, на срок до 08.02.2022", — говорится в сообщении.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. 29 декабря Хованского выпустили из СИЗО. Петербургский суд заменил ему меру пресечения с ареста на запрет определённых действий до 8 января.
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