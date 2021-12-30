Представитель ЦБ Тремасов: Экономика РФ близка к перегреву из-за ситуации на рынке труда

Экономика России близка к состоянию перегрева из-за ситуации, сложившейся на рынке труда, и, скорее всего, находится выше своих потенциальных возможностей. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Кирилл Тремасов в интервью на канале Bitkogan в YouTube.

"Анализ рынка [труда] показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего, мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда — это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста", — отметил эксперт.

Тремасов добавил, что экономика сейчас сталкивается с возрастающим дефицитом трудовых ресурсов. По его словам, именно состояние рынка труда является одним из лучших индикаторов, по которому специалисты определяют то, где экономика находится относительно своего потенциала.