Представитель ЦБ Тремасов: Экономика РФ близка к перегреву из-за ситуации на рынке труда
По словам представителя Банка России, сейчас эта сфера сталкивается с возрастающим дефицитом трудовых ресурсов.
© Pixabay
Экономика России близка к состоянию перегрева из-за ситуации, сложившейся на рынке труда, и, скорее всего, находится выше своих потенциальных возможностей. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Кирилл Тремасов в интервью на канале Bitkogan в YouTube.
"Анализ рынка [труда] показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего, мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда — это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста", — отметил эксперт.
Тремасов добавил, что экономика сейчас сталкивается с возрастающим дефицитом трудовых ресурсов. По его словам, именно состояние рынка труда является одним из лучших индикаторов, по которому специалисты определяют то, где экономика находится относительно своего потенциала.
Ранее президент России Владимир Путин указал на снижение безработицы в России до допандемийных показателей. На данный момент этот показатель остановился на отметке 4,3–4,4%, отметил глава государства.
Комментариев: 0