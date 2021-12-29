Минэконом увидел риски роста инфляции из-за внешнего влияния
Сказываться будут цены на энергоносители в Европе, стоимость перевозок и ситуация на сырьевых рынках.
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Цены в России могут продолжить расти из-за внешнего влияния на экономику страны. Это отметили в Минэкономразвития РФ. Внутри страны определённые шаги приняты, говорят в ведомстве. Там считают, что, если бы не демпферные механизмы, сейчас инфляция в стране была бы на 0,4% выше.
"Динамика инфляции в среднесрочной перспективе будет зависеть прежде всего от масштаба влияния внешних факторов, в том числе сроков стабилизации цен на энергоносители в Европе, стоимости перевозок, ситуации на ключевых сырьевых рынках", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что введение экспортных пошлин позволило сдержать рост цен и сейчас профильные ведомства работают над дополнительными мерами.
А ранее Лайф рассказывал, что Росстат с января 2022 года изменит методику подсчёта недельной инфляции. Среди изменений, например, — увеличение набора потребительских товаров и услуг для оценки с 556 до 558.
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