Стала известна схема, по которой действовал махинатор, "скормивший" банкомату "Экспобанка" "прикольные" купюры на 13 млн рублей. Как сообщает телеграм-канал SHOT, у преступника было 13 банковских карт, оформленных на молодых людей (в возрасте от 20 до 23 лет) из Луховиц, Зарайска и Кемерова. На операцию у него ушло целых семь часов.

К банкомату мошенник впервые подошёл в 11 утра: стал загружать в него купюры банка приколов, а затем бегал в отделение "Альфа-банка", где получал реальные деньги. Служба безопасности последнего заподозрила неладное, только когда клиент смог обналичить уже 5,5 млн рублей, счета заблокировали для разбирательств.





Отмечается, что на самом деле это были не простые бумажные купюры банка приколов. Они прошли серьёзную "спецподготовку" и для техники стали будто настоящие. А вот человек заметить разницу ещё мог — надпись "Не является платёжным средством" всё же прослеживается.