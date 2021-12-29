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Пять миллионов за семь часов: Раскрыта схема обмена "прикольных" купюр на реальные через банкомат "Экспобанка"

Служба безопасности заподозрила неладное только после того, как мужчина сделал уже много заходов.

29 декабря, 20:20
<p>Cотрудник "Экспобанка" помогает злоумышленнику "с платежами за ипотеку". Он не понимает, что деньги ненастоящие. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/33051" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Cотрудник "Экспобанка" помогает злоумышленнику "с платежами за ипотеку". Он не понимает, что деньги ненастоящие. Фото © Telegram / SHOT

Стала известна схема, по которой действовал махинатор, "скормивший" банкомату "Экспобанка" "прикольные" купюры на 13 млн рублей. Как сообщает телеграм-канал SHOT, у преступника было 13 банковских карт, оформленных на молодых людей (в возрасте от 20 до 23 лет) из Луховиц, Зарайска и Кемерова. На операцию у него ушло целых семь часов.

К банкомату мошенник впервые подошёл в 11 утра: стал загружать в него купюры банка приколов, а затем бегал в отделение "Альфа-банка", где получал реальные деньги. Служба безопасности последнего заподозрила неладное, только когда клиент смог обналичить уже 5,5 млн рублей, счета заблокировали для разбирательств.

  • Надпись "Не является платёжным средством" на купюрах всё же прослеживается. Фото © Telegram / SHOT
    Надпись "Не является платёжным средством" на купюрах всё же прослеживается. Фото © Telegram / SHOT
  • Надпись "Не является платёжным средством" на купюрах всё же прослеживается. Фото © Telegram / SHOT
    Надпись "Не является платёжным средством" на купюрах всё же прослеживается. Фото © Telegram / SHOT

Надпись "Не является платёжным средством" на купюрах всё же прослеживается. Фото © Telegram / SHOT

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Отмечается, что на самом деле это были не простые бумажные купюры банка приколов. Они прошли серьёзную "спецподготовку" и для техники стали будто настоящие. А вот человек заметить разницу ещё мог — надпись "Не является платёжным средством" всё же прослеживается.

В Москве мошенник обменял в терминале "Экспобанка" билеты банка приколов почти на 13 млн

В Москве мошенник обменял в терминале "Экспобанка" билеты банка приколов почти на 13 млн

Это уже не первый подобный случай в Москве. Лайф рассказывал, что ранее другие мошенники обменяли в банкоматах билеты банка приколов почти на четыре миллиона рублей и помочь им могли сотрудники самой кредитной организации.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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