Препарат "Ковид-глобулин" на базе плазмы крови успешно прошёл клинические испытания

Препарат от коронавируса "Ковид-глобулин", который создан на базе плазмы крови переболевших людей, успешно прошёл клинические испытания и получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава. Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха".

"Разработка холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат "Ковид-глобулин" получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что препарат помогает предотвратить более тяжёлую форму CoViD-19 и справиться с инфекцией. Так, согласно результатам двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного исследования, у 7 из 10 пациентов, которые получали "Ковид-глобулин", снижался риск перехода болезни в более тяжёлую форму. В частности, в 70% случаев терапия, включающая лекарственное средство, предотвращала развитие цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, острого респираторного дистресс-синдрома, увеличение степени поражения лёгких и ухудшение клинической симптоматики.

"Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошёл две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность. Разработка "Нацимбио" значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с CoViD-19. Теперь в их арсенале есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная — вакцина и пассивная — иммуноглобулин", — подчеркнул гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.