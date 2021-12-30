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Препарат "Ковид-глобулин" на базе плазмы крови успешно прошёл клинические испытания

Отмечается, что разработка подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус.

30 декабря, 05:48
<p>"Ковид-глобулин" ©<a href="https://rostec.ru/news/kovid-globulin-dlya-lecheniya-koronavirusa-proshel-klinicheskie-issledovaniya/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Пресс-служба "Ростеха"</a></p>

"Ковид-глобулин" © Пресс-служба "Ростеха"

Препарат от коронавируса "Ковид-глобулин", который создан на базе плазмы крови переболевших людей, успешно прошёл клинические испытания и получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава. Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха".

"Разработка холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат "Ковид-глобулин" получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что препарат помогает предотвратить более тяжёлую форму CoViD-19 и справиться с инфекцией. Так, согласно результатам двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного исследования, у 7 из 10 пациентов, которые получали "Ковид-глобулин", снижался риск перехода болезни в более тяжёлую форму. В частности, в 70% случаев терапия, включающая лекарственное средство, предотвращала развитие цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, острого респираторного дистресс-синдрома, увеличение степени поражения лёгких и ухудшение клинической симптоматики.

"Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошёл две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность. Разработка "Нацимбио" значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с CoViD-19. Теперь в их арсенале есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная — вакцина и пассивная — иммуноглобулин", — подчеркнул гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

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Напомним, препарат "Ковид-глобулин" зарегистрировали в России 1 апреля. Для его создания понадобилось две с половиной тонны биоматериала. А уже в июне текущего года начался выпуск препарата. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, темпы производства необходимо увеличивать и для этого потребуется плазма. "Ковид-глобулин" можно применять в том числе для лечения коронавируса у беременных, но только по жизненным показаниям.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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