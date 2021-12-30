Аптечные сети России предупредили о возможном исчезновении ртутных градусников

В России с аптечных полок в скором времени могут полностью пропасть ртутные термометры. Об этом предупреждает целый ряд аптечных сетей, дистрибьюторов и маркетплейсов.

Как пишут "Ведомости", это связано с подписанной в 2013–2014 годах 128 странами, в том числе Россией, Минаматской конвенцией, ограничивающей использование ртути в бытовых условиях. Этот документ предписывает с 2020 года ограничить производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции.

Как сообщает издание, большая часть ртутных термометров поставлялась из Китая. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2019 году на него приходилось 95,7% такой продукции.

Аптечные сети жалуются, что ртутных термометров у них почти не осталось. Они объясняют это тем, что градусники прекратили системно поставляться с первого квартала 2021 года из-за закрытия импорта из КНР. Сейчас на полках встречаются лишь остатки этого товара.