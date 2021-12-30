Во время операции по задержанию президента Ирака Саддама Хусейна военные США использовали некий усыпляющий порошок, а значительную часть его личных вещей украли. Раскрыл подробности той операции сотрудничавший с американцами иракский переводчик, пожелавший остаться анонимным из-за опасений за свою безопасность. Он напомнил, что тогда Штаты обещали несколько миллионов долларов в качестве вознаграждения тому, кто предоставит информацию о местонахождении иракского лидера.

"Спустя примерно восемь месяцев с начала моей работы с ними поступили сведения, естественно, абсолютно секретные, о которых никто не знал, о месте, где скрывался Саддам Хусейн в районе Эд-Дур в провинции Салах-эд-Дин. Это место находилось на ферме, буквально в нескольких метрах от Тигра, на расстоянии 50 метров или даже ближе, в районе Эль-Маабар", — рассказал экс-переводчик военных США в интервью РИА "Новости".

Тогда, вспоминает он, была версия, что донёс на Хусейна родственник его охранников. Поверяли эту информация слежкой за тем, кто доставлял президенту еду. Первые подозрения родились, когда американские военные поняли, что неприметный с виду человек скупает на рынках только самые лучшие товары и продукты определённых марок. И после этого на место направили подразделение американского спецназа, одновременно высадился десант. Самому переводчику не разрешили приблизиться, так как на нём не было противогаза.

"Оттуда вывели нескольких человек. После того, как их вывели, я спросил, что это за люди... Мой офицер сказал — это президент Саддам Хусейн и спецназ, направленный, чтобы его задержать, даже нам запретили приближаться к нему", — рассказал мужчина.

Собеседник агентства добавил, что после этого распылили усыпляющий газ в помещении и на ферме, где Хусейн находился. А когда захваченного политика эвакуировали на вертолёте, переводчик смог осмотреть место его проживания. Он вспоминает, что это было помещение шириной 3,5 метра и длиной около 4 метров, где стояли две кровати. Также там были две пары ортопедической обуви, дорогая одежда, духи и личные вещи — наручные часы президента, несколько фотографий его семьи, диктофон с пустой плёнкой и аудиозаписи, сделанные президентом. Находились в комнате и ценные вещи, личный револьвер. Большая часть вещей была украдена, отмечает переводчик. А на ферме после операции были покрыты неким белым веществом саженцы апельсиновых деревьев, попугаи, скот, бродячие собаки, при этом животные все оказались впоследствии мертвы.

"Порошок был на листьях дерева, когда военные прибыли на место. Была холодная погода, он оставался ещё 2-3 дня и потом пропал", — сообщил переводчик.

Саддам Хусейн был президентом Ирака с 1979-го по 2003-й и был свергнут. Верховный суд Ирака предъявил ему обвинение в гибели в 1982 году 148 жителей деревни Ад-Дуджейль и приговорил к смертной казни. 30 декабря исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.