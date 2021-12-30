Бастрыкин поручил обжаловать оправдательный вердикт по делу о насилии в детдоме
Суд 29 декабря не нашёл события преступления и отпустил пятерых обвиняемых из-под ареста.
Фото © СК РФ
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил обжаловать решение Кировского районного суда Санкт-Петербурга, который вынес оправдательный приговор пятерым обвиняемым по делу о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Как отмечается, главе ГСУ СК РФ по региону теперь предстоит "изучить обстоятельства, которые послужили основанием для вынесения оправдательного приговора, и предоставить подробный доклад".
Напомним, Лайф рассказывал, что на центр для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обратили внимание после того, как Яков Яблочник, один из его воспитанников, решился рассказать о своей жизни. По его словам, в детдоме были распространены проституция, дедовщина и наркомания.
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