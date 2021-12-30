Бастрыкин поручил обжаловать оправдательный вердикт по делу о насилии в детдоме

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил обжаловать решение Кировского районного суда Санкт-Петербурга, который вынес оправдательный приговор пятерым обвиняемым по делу о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Как отмечается , главе ГСУ СК РФ по региону теперь предстоит "изучить обстоятельства, которые послужили основанием для вынесения оправдательного приговора, и предоставить подробный доклад".

Напомним, Лайф рассказывал, что на центр для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обратили внимание после того, как Яков Яблочник, один из его воспитанников, решился рассказать о своей жизни. По его словам, в детдоме были распространены проституция, дедовщина и наркомания.