Из торговых центров Новосибирска массово эвакуируют людей из-за "минирования"
Как минимум десять ТЦ попали в список, переданный в сообщении, которое поступило в службу 112.
Фото © НГС
По меньшей мере десять торговых центров Новосибирска пришлось временно закрыть из-за сообщения неизвестного об их минировании. Экстренные службы срочно принялись за эвакуацию людей.
"Эвакуация торговых центров. Минимум десять — "Континент", "Аура", "Ройял Парк", "Сан Сити", "Галерея". Сообщения о минированиях", — передаёт НГС сообщение службы 112.
Уведомления о "минировании" зданий стали поступать 30 декабря около 06:00 по местному времени (02:00 мск). Предыдущая волна массовых эвакуаций из торговых центров прошла 10 декабря.
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