Из торговых центров Новосибирска массово эвакуируют людей из-за "минирования"

По меньшей мере десять торговых центров Новосибирска пришлось временно закрыть из-за сообщения неизвестного об их минировании. Экстренные службы срочно принялись за эвакуацию людей.

"Эвакуация торговых центров. Минимум десять — "Континент", "Аура", "Ройял Парк", "Сан Сити", "Галерея". Сообщения о минированиях", — передаёт НГС сообщение службы 112.

Уведомления о "минировании" зданий стали поступать 30 декабря около 06:00 по местному времени (02:00 мск). Предыдущая волна массовых эвакуаций из торговых центров прошла 10 декабря.