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Из торговых центров Новосибирска массово эвакуируют людей из-за "минирования"

Как минимум десять ТЦ попали в список, переданный в сообщении, которое поступило в службу 112.

30 декабря, 01:03
<p>Фото © <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/12/30/70351433/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">НГС </a></p>

Фото © НГС

По меньшей мере десять торговых центров Новосибирска пришлось временно закрыть из-за сообщения неизвестного об их минировании. Экстренные службы срочно принялись за эвакуацию людей.

"Эвакуация торговых центров. Минимум десять — "Континент", "Аура", "Ройял Парк", "Сан Сити", "Галерея". Сообщения о минированиях", — передаёт НГС сообщение службы 112.

Уведомления о "минировании" зданий стали поступать 30 декабря около 06:00 по местному времени (02:00 мск). Предыдущая волна массовых эвакуаций из торговых центров прошла 10 декабря.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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