На Аляске зафиксирован самый жаркий декабрьский день за всю историю

На Аляске зафиксировали самый жаркий декабрьский день в истории. Температура на острове Кадьяк 26 декабря взлетела до рекордных 19,4 °C. Это на семь градусов теплее, чем предыдущий максимум штата. В то же время в других местах температура так же упала до рекордно низких значений. На юго-востоке в городе Кетчикан 25 декабря температура составила -18 °C.

"Лёд чрезвычайно трудно убрать, он просто прилип к поверхности дороги. Несмотря на то, что воздух был тёплым... на дорогах сказались морозы, что привело к прилипанию льда к поверхности", — сказал BBC News климатолог Рик Томан из Центра оценки и политики климата Аляски.

Такие катаклизмы привели к массовым отключениям электроэнергии и закрытию дорог. Эксперты отмечают, что тепло на Аляску принёс воздух с Гавайских островов. За сильным снегопадом последовал проливной дождь, который покрыл часть региона льдом, так как вода быстро замерзла. Эта корка, вероятно, продержится на дорогах до марта или апреля, отмечает климатолог. Между тем, рассуждает Томан, похоже, что холода вернутся — по прогнозам, в эти выходные температура в Фэрбенксе упадёт до -29°C. Он отметил, что смена экстремально высоких и низких температур за последние два десятилетия стала признаком изменения климата.