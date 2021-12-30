В Петербурге оправдали и отпустили фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами

Пятерых фигурантов дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома оправдали. Кировский районный суд Петербурга не обнаружил события преступления. Хотя до этого им инкриминировались 23 эпизода, которые, по версии следствия, имели место на протяжении 15 лет с 2002 года.

"Следствие полагало, что фигуранты совершали насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников детского дома. Суд фигурантов оправдал за отсутствием события преступления", — говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Бывший замдиректора детского дома "Центр содействия семейному воспитанию № 8" Михаил Елин, бывшие воспитанники и ученики Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк и Андрей Соловьёв были подозреваемыми по этому делу. Заключённых под стражу выпустили на свободу. Оправдан также умерший ранее бывший директор школы № 565 Кировского района города Станислав Виноградов. Добавляется, что суд оглашал вводную и резолютивную часть. При этом до этого сообщалось, что один из фигурантов дела был привлечён к ответственности: фотографа Александра Брыкова приговорили к четырём годам и семи месяцам колонии за создание и распространение детской порнографии, а также за насилие над детьми-сиротами.

Напомним, Лайф рассказывал, что на центр для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обратили внимание после того, как Яков Яблочник, один из его воспитанников, решился рассказать о своей жизни. По его словам, в детдоме были распространены проституция, дедовщина и наркомания.