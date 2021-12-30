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Илон Маск ответил на заявления, что он захватывает орбиту спутниками Starlink

Миллиардер решил напомнить, что космос невероятно огромен, а выпускаемые его компанией аппараты крошечны.

29 декабря, 23:27
<p>Фото © <a href="https://www.space.com/spacex-starlink-gps-navigation" target="_blank" rel="noopener noreferrer">space.com</a></p>

Фото © space.com

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что его группировка микроспутников Starlink никак не ограничивает конкуренцию в космосе. Он также уверен, что они не мешают реализации других проектов на орбите.

"Космос невероятно огромен, а спутники крошечны. Это не тот случай, когда можно говорить, что мы каким-то образом создаём кому-то препятствия. Мы никому не мешаем и не собираемся этого делать", сказал Маск в беседе с Financial Times.

В качестве примера предприниматель привёл 2 млрд автомобилей, которым вполне хватает пространства для манёвра по суше. Маск подчёркивает, что на орбите пространства гораздо больше, чем на Земле, а разместить спутники можно с интервалом в десять метров друг от друга.

"Исходя из этого, места хватит для десятков миллиардов спутников. Несколько тысяч — ничто. Пара тысяч машин в масштабах Земли — тоже ничто", полагает Маск.

Бесплатный интернет или угроза для страны: Почему Starlink Илона Маска называют опасным для России?

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А ранее Лайф рассказывал, что в Европе призвали ограничить возможности Илона Маска в космосе. По мнению главы ЕКА, американский миллиардер фактически устанавливает на орбите свои правила, это "удивительная ситуация".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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