Илон Маск ответил на заявления, что он захватывает орбиту спутниками Starlink
Миллиардер решил напомнить, что космос невероятно огромен, а выпускаемые его компанией аппараты крошечны.
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Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что его группировка микроспутников Starlink никак не ограничивает конкуренцию в космосе. Он также уверен, что они не мешают реализации других проектов на орбите.
"Космос невероятно огромен, а спутники крошечны. Это не тот случай, когда можно говорить, что мы каким-то образом создаём кому-то препятствия. Мы никому не мешаем и не собираемся этого делать", — сказал Маск в беседе с Financial Times.
В качестве примера предприниматель привёл 2 млрд автомобилей, которым вполне хватает пространства для манёвра по суше. Маск подчёркивает, что на орбите пространства гораздо больше, чем на Земле, а разместить спутники можно с интервалом в десять метров друг от друга.
"Исходя из этого, места хватит для десятков миллиардов спутников. Несколько тысяч — ничто. Пара тысяч машин в масштабах Земли — тоже ничто", — полагает Маск.
А ранее Лайф рассказывал, что в Европе призвали ограничить возможности Илона Маска в космосе. По мнению главы ЕКА, американский миллиардер фактически устанавливает на орбите свои правила, это "удивительная ситуация".
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