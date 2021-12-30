Илон Маск ответил на заявления, что он захватывает орбиту спутниками Starlink

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что его группировка микроспутников Starlink никак не ограничивает конкуренцию в космосе. Он также уверен, что они не мешают реализации других проектов на орбите.

"Космос невероятно огромен, а спутники крошечны. Это не тот случай, когда можно говорить, что мы каким-то образом создаём кому-то препятствия. Мы никому не мешаем и не собираемся этого делать", — сказал Маск в беседе с Financial Times.

В качестве примера предприниматель привёл 2 млрд автомобилей, которым вполне хватает пространства для манёвра по суше. Маск подчёркивает, что на орбите пространства гораздо больше, чем на Земле, а разместить спутники можно с интервалом в десять метров друг от друга.

"Исходя из этого, места хватит для десятков миллиардов спутников. Несколько тысяч — ничто. Пара тысяч машин в масштабах Земли — тоже ничто", — полагает Маск.