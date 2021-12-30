Учёные обнаружили связь выпивки с низким риском заболеть ковидом

Группа американских учёных выявила возможную связь употребления алкоголя с риском заражения ковидом, однако она оказалась отрицательной. То есть, согласно выводам исследователей, употреблявшие рюмку спиртного с меньшей вероятностью болели коронавирусной инфекцией.

Такое исследование провели учёные из Питтсбургского университета. Как сообщается в научной статье, было задействовано 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет, в том числе 39 мужчин и 51 женщина. Эти люди находились под медицинским наблюдением в рамках долгосрочного исследования расстройств, связанных с употреблением алкоголя. В том числе это были больные алкоголизмом. Информацию о количестве выпитого и самих напитках учёные получали в ходе интервью.

В итоге они обнаружили, что те участники исследования, кто имел контакт с носителями коронавируса, но не заболел, выпивали в месяц в среднем 27 порций крепкого алкоголя. А те, кто заразился, пили лишь 0,4 стопки в месяц.

"Участники исследования, которые подверглись воздействию коронавируса, но не заразились CoViD-19, имели склонность выпивать в среднем одну порцию крепкого напитка в день, а те, кто заразились, практически не пили", — пишут авторы работы.