В России разрешили регистрировать детей в любом загсе

В России с 30 декабря 2021 года можно зарегистрировать рождение ребёнка, оформить развод или усыновление, а также другие акты гражданского состояния в загсе любого региона по выбору заявителя. В силу вступили соответствующие изменения в федеральном законе № 143 "Об актах гражданского состояния".

Ранее рождение ребёнка могло быть зарегистрировано в загсе только по месту рождения или по месту жительства родителей. Расторжение брака оформлялось только по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака, а усыновление — по месту вынесения решения суда или по месту жительства усыновителей. В любом загсе можно было только зарегистрировать брак.

Помимо прочего теперь Минздраву России будут передаваться содержащиеся в реестре ЗАГС сведения о государственной регистрации рождения и смерти. Кроме того, регионам предоставлены полномочия "по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке".