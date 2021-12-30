НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России разрешили регистрировать детей в любом загсе

До сих пор такой уровень свободы был только с подачей заявления о заключении брака.

29 декабря, 22:27
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

В России с 30 декабря 2021 года можно зарегистрировать рождение ребёнка, оформить развод или усыновление, а также другие акты гражданского состояния в загсе любого региона по выбору заявителя. В силу вступили соответствующие изменения в федеральном законе № 143 "Об актах гражданского состояния".

Ранее рождение ребёнка могло быть зарегистрировано в загсе только по месту рождения или по месту жительства родителей. Расторжение брака оформлялось только по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака, а усыновление — по месту вынесения решения суда или по месту жительства усыновителей. В любом загсе можно было только зарегистрировать брак.

Помимо прочего теперь Минздраву России будут передаваться содержащиеся в реестре ЗАГС сведения о государственной регистрации рождения и смерти. Кроме того, регионам предоставлены полномочия "по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке".

В ЗАГСе рассказали, сколько москвичей решило пожениться 31 декабря

В ЗАГСе рассказали, сколько москвичей решило пожениться 31 декабря

А ранее Лайф рассказывал, что россияне теперь могут получать выписки из ЗАГС через "Госуслуги". Новая функция доступна пользователям с подтверждёнными аккаунтами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1