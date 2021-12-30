Парижан обязали носить маски даже на улицах

Ношение масок станет обязательным на улицах Парижа с 31 декабря. Как сообщает префектура столичной полиции, такая мера принята из-за роста числа заболевших ковидом.

"Начиная с пятницы, 31 декабря, ношение масок станет обязательным в открытых общественных местах в Париже, за исключением Булонского леса и Венсенского заповедника", — уточнили в префектуре.

В полиции пояснили, что ношение масок в помещениях или под открытым небом в таком городе, как Париж, является крайне важной мерой, которая поможет существенно замедлить циркуляцию вируса. Данная мера касается всех жителей и гостей города старше 11 лет. Исключение сделано для велосипедистов, автомобилистов и занимающихся спортом на улице. Штраф за нарушение — 135 евро.

Помимо этого, решено ограничить работу баров и ресторанов 1 и 2 января. Они смогут принимать посетителей только до 02:00, а также там запретят танцы. С пятницы власти столицы планируют усилить контроль за соблюдением ограничительных мер. Около 9 тыс. полицейских и военных будут дежурить на улицах города в ночь на 1 января.