Эпидемиолог Пшеничная: заразность штамма "омикрон" выше в пять-семь раз

Заразность штамма коронавируса "омикрон" выше в пять-семь раз по сравнению с прежними версиями. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Этот штамм очень контагиозный, очень "летучий", если так можно сказать. По примерным оценкам, "омикрон" заразнее классических штаммов в пять-семь раз. Это позволило ему очень быстро распространиться по ЮАР и дать резкий подъем заболеваемости", - сказала Наталья Пшеничная в интервью RT.

Эпидемиолог подчеркнула, что если "омикрон" распространится в любой другой стране, то эффект будет аналогичным. В лёгкой форме при заражении этой версией ковида заболевают молодые и вакцинированные от инфекции.