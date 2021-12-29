Краснодарские врачи зачитали рэп про коронавирус. Видео © Телеграм-канал / Телеканал "360"

Врачи в необычном формате рассказали о борьбе с коварным врагом под именем CoViD-19 — зачитали рэп про коронавирус под песню группы "Наутилус Помпилиус". На кадрах люди в белых халатах, "скованные одной цепью", преследуют только одну цель — победить коварную, невидимую инфекцию, поначалу похожую на обычную простуду. Медики поют, что, "по сути, полыхает война". В тексте есть и следующие строки:

"В защитных костюмах, перчатках, халатах, Работаем мы в больничных палатах. У нас от очков и от масок следы, Порой невозможно нам выпить воды. Коварный и глазу не видимый враг По миру победный печатает шаг".

В монтаже, похоже, использованы кадры из реальных будней поликлиники. Как сообщает телеканал "360", исполнителями являются врачи краснодарской поликлиники. Рассказав о сложных буднях медиков, "звёзды" ролика предлагают людям сделать правильный выбор и поставить прививку от коронавируса. "Вакцинируйся смело", — отмечают они и подчёркивают, что сейчас все мы "скованные одной цепью".