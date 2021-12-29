"По сути, полыхает война": Краснодарские врачи зачитали рэп про коронавирус под песню "Наутилуса"
В клипе, вероятно, использованы кадры из реальных будней поликлиники. "Звёзды" ролика предлагают людям сделать правильный выбор.
Краснодарские врачи зачитали рэп про коронавирус. Видео © Телеграм-канал / Телеканал "360"
Врачи в необычном формате рассказали о борьбе с коварным врагом под именем CoViD-19 — зачитали рэп про коронавирус под песню группы "Наутилус Помпилиус". На кадрах люди в белых халатах, "скованные одной цепью", преследуют только одну цель — победить коварную, невидимую инфекцию, поначалу похожую на обычную простуду. Медики поют, что, "по сути, полыхает война". В тексте есть и следующие строки:
"В защитных костюмах, перчатках, халатах,
Работаем мы в больничных палатах.
У нас от очков и от масок следы,
Порой невозможно нам выпить воды.
Коварный и глазу не видимый враг
По миру победный печатает шаг".
В монтаже, похоже, использованы кадры из реальных будней поликлиники. Как сообщает телеканал "360", исполнителями являются врачи краснодарской поликлиники. Рассказав о сложных буднях медиков, "звёзды" ролика предлагают людям сделать правильный выбор и поставить прививку от коронавируса. "Вакцинируйся смело", — отмечают они и подчёркивают, что сейчас все мы "скованные одной цепью".
Как ранее рассказывал Лайф, в Башкирии чиновники зачитали новогодний рэп и вызвали бурные обсуждения в Сети. Руководитель региона творчество подчинённых тоже оценил и предложил другим чиновникам подхватить эстафету.
Комментариев: 0