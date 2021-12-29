Коза принесла потомство с детской мордой гуманоида

Жителей деревни в индийском штате Ассам напугал новорождённый козлёнок. Коза принесла потомство с мордой детёныша-гуманоида. 46-летний Шанкар Дас утверждает, что впервые видит такое, он рассказал, что это вторые роды в жизни его домашнего животного.

Морда козлёнка похожа на лицо человеческого ребёнка, но с двумя конечностями. Лицо, глаза, нос и рот тоже напоминают дитя. Как сообщает The Sun, жители деревни собрались в очередь у дома хозяина козы, чтобы посмотреть на жутковатого новорождённого. Он прожил совсем недолго. В Индии рождение мутанта считается плохим предзнаменованием. Местный ветеринар отметил, что чаще всего такие "монстры" появляются у коз.

"Нарушение развития плода в утробе матери, вероятно, вызвано лихорадкой Рифт-Валли. Могут быть и другие предпосылки, которые привели к генетической мутации", — цитирует издание ветеринара Файяза.