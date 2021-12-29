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Коза принесла потомство с детской мордой гуманоида

Лицо, глаза, нос и рот мутанта напоминают человеческое дитя. Жители деревни считают, что жутковатый новорождённый — предвестник бед.

29 декабря, 20:48
<p>© <a href="https://www.thesun.co.uk/news/17161126/goat-birth-humanoid-kid-baby-features-india/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Sun</a></p>

© The Sun

Жителей деревни в индийском штате Ассам напугал новорождённый козлёнок. Коза принесла потомство с мордой детёныша-гуманоида. 46-летний Шанкар Дас утверждает, что впервые видит такое, он рассказал, что это вторые роды в жизни его домашнего животного.

© The Sun

© The Sun

Морда козлёнка похожа на лицо человеческого ребёнка, но с двумя конечностями. Лицо, глаза, нос и рот тоже напоминают дитя. Как сообщает The Sun, жители деревни собрались в очередь у дома хозяина козы, чтобы посмотреть на жутковатого новорождённого. Он прожил совсем недолго. В Индии рождение мутанта считается плохим предзнаменованием. Местный ветеринар отметил, что чаще всего такие "монстры" появляются у коз.

"Нарушение развития плода в утробе матери, вероятно, вызвано лихорадкой Рифт-Валли. Могут быть и другие предпосылки, которые привели к генетической мутации", — цитирует издание ветеринара Файяза.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Египте козлёнок родился с лицом обезьяны и зрачками-сердечками, заставив людей поверить в невозможное. Теории появления уродца были такими сумасшедшими, что врачам-ветеринарам даже пришлось вмешаться и расставить все точки над "i".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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