Козлёнок родился с лицом обезьяны и зрачками-сердечками, заставив людей поверить в невозможное

Совсем недавно в египетской деревушке Аль-Хедайя у фермеров разродилась коза. Потомство было самым обычным... за исключением одного козлёнка. Малыш родился с мордой, которая бы больше подходила обезьяне, чем парнокопытному. Его грустные глаза вызвали бурную реакцию жителей страны. Даже появилась сумасшедшая теория, объясняющая появление уродца на земле.

Фото © Twitter / AlBayanNews

Когда фермер увидел обезьяноголового, он был в шоке. Никто не понимал, почему с козлёнком такое произошло. Здоровье его мамы было выше всяких похвал, да и у остального поголовья не было никаких отклонений. Впрочем, объяснение нашли. По мнению "специалистов", детёныш родился таким просто из-за того, что его папа — обезьяна. Это, конечно, невозможно. Но в теорию поверило слишком много людей. Настолько, что местному ветеринару Мухаммаду Юсефу пришлось её опровергать.

Странная форма морды козла и такое расположение глаз, из-за чего он похож на обезьяну, — последствие деформации плода, а не чудо Мухаммаду Юсеф

Фото © Twitter / AlBayanNews

Кроме того, к обсуждению подключился декан факультета ветеринарной медицины Каирского университета доктор Иман Бакр. В надежде свести истерику, которую местные пользователи устроили в соцсетях, на нет, мужчина поддержал коллегу.

Должно быть, это врождённый порок развития, который встречается и у людей. Такие отклонения могут быть вызваны генетическими проблемами родителей, а также воздействием токсинов или вирусов на плод во время беременности Иман Бакр

К сожалению, подобные отклонения редко когда совместимы с жизнью. По сообщениям Esquire Middle East, козлёнок, чьё рождение наделало много шума, умер в понедельник вечером. Он успел пожить всего два дня.