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Британские учёные указали на новый симптом омикрон-штамма коронавируса

Эта версия инфекции, как и предыдущие, может наносить удар в том числе по мозгу человека.

29 декабря, 21:30

Фото © Pixabay

У заражённых омикрон-штаммом коронавируса может появиться "туман в голове". Это следует из данных приложения ZOE COVID, предназначенного для мониторинга эпидемиологической ситуации в Великобритании.

Как пишет Daily Express, такие широко известные симптомы, как кашель, лихорадка, потеря либо изменение вкуса и обоняния, могут не проявляться. А вот так называемый "мозговой туман" в виде вялого, расплывчатого и нечёткого мышления, может наблюдаться у пациентов.

"Похоже, что COVID-19 влияет на различные части нашего тела, включая наш мозг и другие системы органов", — сказал врач Эндрю Бадсон.

Попова заявила о тяжёлом течении ковида при "омикроне" у невакцинированных

Попова заявила о тяжёлом течении ковида при "омикроне" у невакцинированных

А ранее Лайф рассказывал, что инфекционист Руженцова заявила о способности "омикрона" быстрее поражать лёгкие. Вместе с тем его симптомы похожи на течение ОРВИ: это температура, слабость и головные боли. Гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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