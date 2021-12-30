Британские учёные указали на новый симптом омикрон-штамма коронавируса
Эта версия инфекции, как и предыдущие, может наносить удар в том числе по мозгу человека.
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У заражённых омикрон-штаммом коронавируса может появиться "туман в голове". Это следует из данных приложения ZOE COVID, предназначенного для мониторинга эпидемиологической ситуации в Великобритании.
Как пишет Daily Express, такие широко известные симптомы, как кашель, лихорадка, потеря либо изменение вкуса и обоняния, могут не проявляться. А вот так называемый "мозговой туман" в виде вялого, расплывчатого и нечёткого мышления, может наблюдаться у пациентов.
"Похоже, что COVID-19 влияет на различные части нашего тела, включая наш мозг и другие системы органов", — сказал врач Эндрю Бадсон.
А ранее Лайф рассказывал, что инфекционист Руженцова заявила о способности "омикрона" быстрее поражать лёгкие. Вместе с тем его симптомы похожи на течение ОРВИ: это температура, слабость и головные боли. Гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения.
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