Британские учёные указали на новый симптом омикрон-штамма коронавируса

У заражённых омикрон-штаммом коронавируса может появиться "туман в голове". Это следует из данных приложения ZOE COVID, предназначенного для мониторинга эпидемиологической ситуации в Великобритании.

Как пишет Daily Express, такие широко известные симптомы, как кашель, лихорадка, потеря либо изменение вкуса и обоняния, могут не проявляться. А вот так называемый "мозговой туман" в виде вялого, расплывчатого и нечёткого мышления, может наблюдаться у пациентов.

"Похоже, что COVID-19 влияет на различные части нашего тела, включая наш мозг и другие системы органов", — сказал врач Эндрю Бадсон.