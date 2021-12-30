Три знака зодиака, чьи отношения может разрушить 2022 год
Их можно попытаться спасти, но для этого придётся приложить немало усилий.
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Грядущий год готовит не только приятные сюрпризы, но и большие проблемы в различных сферах — как в рабочей, так и в личной. Астрологи выяснили, кому из знаков зодиака лучше обратить внимание на свои отношения, иначе есть риск потерять их навсегда, пишет 5-tv.ru.
Овен
В новом году Овнам стоит присмотреться к своему партнёру, которого всё чаще будут привлекать люди на стороне. Чтобы не столкнуться с изменой, которая может разрушить отношения, следует проанализировать поведение обоих. Вероятно, вторая половина просто не получает в достаточном количестве любовь, заботу и ласку, поэтому лучше это исправить поскорее.
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Весы
Представители этого знака зодиака очень общительны и любят флиртовать со всеми, даже не подразумевая под этим ничего серьёзного. Однако такое поведение раздражает их партнёров, которые устали смотреть, как их вторая половинка вешается на других. Стоит обсудить эту ситуацию и поумерить свою любвеобильность, иначе отношения будет невозможно спасти.
Козерог
Работа и карьера вытесняют из головы Козерогов всё остальное, и часто партнёр отходит на второй план. Это не может не обижать его, вызывая желание поскандалить. Избранники Козерогов постоянно терпят такое отношение, но в 2022 году они с большой вероятностью наконец-то выберут себя. Поэтому астрологи советуют представителям этого знака зодиака обратить внимание на свою вторую половинку — больше проводить с ней время и интересоваться её делами.
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