Три знака зодиака, чьи отношения может разрушить 2022 год

Грядущий год готовит не только приятные сюрпризы, но и большие проблемы в различных сферах — как в рабочей, так и в личной. Астрологи выяснили, кому из знаков зодиака лучше обратить внимание на свои отношения, иначе есть риск потерять их навсегда, пишет 5-tv.ru.

Овен

В новом году Овнам стоит присмотреться к своему партнёру, которого всё чаще будут привлекать люди на стороне. Чтобы не столкнуться с изменой, которая может разрушить отношения, следует проанализировать поведение обоих. Вероятно, вторая половина просто не получает в достаточном количестве любовь, заботу и ласку, поэтому лучше это исправить поскорее.

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Весы

Представители этого знака зодиака очень общительны и любят флиртовать со всеми, даже не подразумевая под этим ничего серьёзного. Однако такое поведение раздражает их партнёров, которые устали смотреть, как их вторая половинка вешается на других. Стоит обсудить эту ситуацию и поумерить свою любвеобильность, иначе отношения будет невозможно спасти.

Козерог