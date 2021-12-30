Депутат Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства
Законодатель уверен, что некоторых стоит лишать причастности к России даже в случае, если они были рождены гражданами РФ.
Фото © Telegram / Александр Хинштейн
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства. С соответствующей инициативой он выступил в своём в Telegram-канале.
"Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?" — подчеркнул депутат.
Хинштейн предлагает распространить условия для лишения российского гражданства и на тех, кто приобрёл его по праву рождения.
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Ранее Лайф рассказывал, что Путин внёс в Госдуму проект закона "О гражданстве Российской Федерации". Отмечается, что положения документа ориентированы на предоставление гражданства людям, которые живут в РФ и "способны органично включиться в систему позитивных социальных связей".
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