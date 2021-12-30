Депутат Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства. С соответствующей инициативой он выступил в своём в Telegram-канале.

"Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?" — подчеркнул депутат.

Хинштейн предлагает распространить условия для лишения российского гражданства и на тех, кто приобрёл его по праву рождения.