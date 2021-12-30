Девушка Саакашвили: Его перевезли в тюрьму в Рустави

Депутат Верховной рады Украины, избранница экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что его скрытно перевезли в тюрьму в городе Рустави. Она считает, что такое перемещение было совершено насильственно, и задаётся вопросом, "возможно ли такое в XXI веке".

"В каком он состоянии, никто не знает. Его привезли в тюрьму в Рустави. Никакой больше информации нет", — сказала Ясько на своей странице в соцсети Facebook.