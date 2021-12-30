Девушка Саакашвили: Его перевезли в тюрьму в Рустави
Ранее Екатерина Ясько заявляла, что её избранник в критическом состоянии, он якобы не встаёт с кровати.
Елизавета Ясько © Facebook/lisayasko.ukraine
Депутат Верховной рады Украины, избранница экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что его скрытно перевезли в тюрьму в городе Рустави. Она считает, что такое перемещение было совершено насильственно, и задаётся вопросом, "возможно ли такое в XXI веке".
"В каком он состоянии, никто не знает. Его привезли в тюрьму в Рустави. Никакой больше информации нет", — сказала Ясько на своей странице в соцсети Facebook.
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Ранее консилиум врачей диагностировал у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство и выступил против его перевода в тюрьму. По словам невролога Тенгиза Цуладзе, лечение расстройства должно проходить в среде, которая не напоминает человеку о тех обстоятельствах, в которых он получил стресс.
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