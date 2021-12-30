Подруга банкира-насильника Эпштейна признана виновной в совращении несовершеннолетних
Максвелл сейчас 60 лет, и ей грозит даже больше провести за решёткой, хотя вину она признавать не собирается.
Джеффри Эпштейн Гилейн Максвелл © news.sky.com
В американском штате Нью-Йорк жюри присяжных суда Южного округа признало экс-подругу финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл виновной в совращении несовершеннолетних. Об этом сообщает CNN.
BREAKING: Ghislaine Maxwell found GUILTY of helping Jeffrey Epstein sexually abuse young girls. pic.twitter.com/yEmeulem9t— Piers Morgan (@piersmorgan) December 29, 2021
Как передаёт телеканал, присяжные признали её виновной по пяти из шести пунктов, в том числе в торговле сексуальными услугами несовершеннолетних и перемещении несовершеннолетних с целью их последующей сексуальной эксплуатации. По версии следствия, всё это имело место в течение долгого времени – с 1994 по 2004 годы.
Теперь 60-летней Максвелл грозит тюрьма – 65 лет за решёткой. Свою вину она не признает. Когда суд вынесет вердит, пока не ясно.
Лайф сообщал, что тело самого Джеффри Эпштейна было найдено в августе 2019 года в камере предварительного заключения федеральной тюрьмы в Нью-Йорке. Там он находился по обвинению в торговле людьми, в том числе детьми, с целью сексуальной эксплуатации. По официальным данным, бизнесмен свёл счёты с жизнью.
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