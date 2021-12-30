НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Подруга банкира-насильника Эпштейна признана виновной в совращении несовершеннолетних

Максвелл сейчас 60 лет, и ей грозит даже больше провести за решёткой, хотя вину она признавать не собирается.

30 декабря, 00:23
<p>Джеффри Эпштейн Гилейн Максвелл © <a href="https://news.sky.com/story/ghislaine-maxwell-found-guilty-of-sex-trafficking-charges-12501445?fbclid=IwAR0R0LLbdfIpN-E1hi2auj4ZPLP7dsXBM08PaxL5PU_XhSQF3YcfNpr9cF8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">news.sky.com</a></p>

Джеффри Эпштейн Гилейн Максвелл © news.sky.com

В американском штате Нью-Йорк жюри присяжных суда Южного округа признало экс-подругу финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл виновной в совращении несовершеннолетних. Об этом сообщает CNN.

Как передаёт телеканал, присяжные признали её виновной по пяти из шести пунктов, в том числе в торговле сексуальными услугами несовершеннолетних и перемещении несовершеннолетних с целью их последующей сексуальной эксплуатации. По версии следствия, всё это имело место в течение долгого времени – с 1994 по 2004 годы.

Россиянка обвинила Эпштейна в попытках заманить десятки женщин в секс-рабство

Россиянка обвинила Эпштейна в попытках заманить десятки женщин в секс-рабство

Теперь 60-летней Максвелл грозит тюрьма – 65 лет за решёткой. Свою вину она не признает. Когда суд вынесет вердит, пока не ясно.

Лайф сообщал, что тело самого Джеффри Эпштейна было найдено в августе 2019 года в камере предварительного заключения федеральной тюрьмы в Нью-Йорке. Там он находился по обвинению в торговле людьми, в том числе детьми, с целью сексуальной эксплуатации. По официальным данным, бизнесмен свёл счёты с жизнью.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1