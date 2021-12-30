Подруга банкира-насильника Эпштейна признана виновной в совращении несовершеннолетних

Как передаёт телеканал, присяжные признали её виновной по пяти из шести пунктов, в том числе в торговле сексуальными услугами несовершеннолетних и перемещении несовершеннолетних с целью их последующей сексуальной эксплуатации. По версии следствия, всё это имело место в течение долгого времени – с 1994 по 2004 годы.