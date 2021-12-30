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Иммунолог Ярцева назвала места, где легче всего заболеть ковидом в Новый год

Специалисты рекомендуют если и ходить в праздничные дни куда-то, то посещать заведения с CoViD-free зонами.

30 декабря, 00:43

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

В новогодние праздники наиболее опасными местами для заражения коронавирусом являются закрытые помещения с большим количеством людей. Об этом заявила врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

"На открытом воздухе точно безопасно. Гуляйте в лесу, в парках, катайтесь на лыжах. Опасно будет, если это какие-то вечеринки, тусовки в клубе. То, что проходит в закрытых помещениях, то есть длительное нахождение в закрытом помещении с плотно набитой кучей людей", сказала Ирина Ярцева в беседе с Ura.ru.

А инфекционист Николай Малышев посоветовал в новогодние праздники посещать места с CoViD-free зонами. При этом оба уверены, что в праздники количество заразившихся будет меньше, чем в обычные дни.

"Я считаю, что в праздники будет снижение заболеваемости, потому что в метро людей будет меньше ездить, в офисах сидеть не будут. Будут меньше сидеть в закрытых помещениях", добавила Ярцева.

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А ранее Лайф писал, что иммунолог Костинов заявил о повышенной угрозе заражения ковидом в новогоднюю ночь. Из-за алкоголя люди теряют бдительность и могут перестать соблюдать рекомендуемые ограничения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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