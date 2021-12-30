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"Болеют все, умирают не все": Иммунологи объяснили, что защищает от "омикрона" и других штаммов ковида

Медики высказали мнение о том, насколько помогает от новых разновидностей коронавируса регулярная ревакцинация препаратами, сделанными на основе исходного варианта.

29 декабря, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Работают ли вакцины?

Примерно треть антител, вырабатываемых с помощью вакцин от коронавируса, не действует против новейших штаммов, заявил в интервью Лайфу иммунолог Владислав Жемчугов. По его мнению, именно поэтому сроки действия иммунитета после прививок продолжают снижаться, приходится ревакцинироваться примерно каждые три месяца — таким образом в организме постоянно поддерживается высокий уровень ДЕЙСТВУЮЩИХ антител, а их пока ещё большинство.

Те, кто переболел самым первым — "уханьским" — штаммом и привит вакциной (а они все пока сделаны на основе "уханьского" штамма), — у них осталось реального уровня защиты, я думаю, не более чем процентов 70, а реально — от 60 до 70. То есть остальные молекулы, антитела направлены к изменённым уже молекулам вируса, то есть к таким, которых уже нет, они уже изменены

Владислав Жемчугов

Иммунолог, доктор медицинских наук

<p>Те, кто переболел самым первым — "уханьским" — штаммом и привит вакциной (а они все пока сделаны на основе "уханьского" штамма), — у них осталось реального уровня защиты, я думаю, не более чем процентов 70, а реально — от 60 до 70. То есть остальные молекулы, антитела направлены к изменённым уже молекулам вируса, то есть к таким, которых уже нет, они уже изменены</p>
<p>Те, кто переболел самым первым — "уханьским" — штаммом и привит вакциной (а они все пока сделаны на основе "уханьского" штамма), — у них осталось реального уровня защиты, я думаю, не более чем процентов 70, а реально — от 60 до 70. То есть остальные молекулы, антитела направлены к изменённым уже молекулам вируса, то есть к таким, которых уже нет, они уже изменены</p>

Врач считает, что в этой ситуации есть два пути: либо, как упомянуто выше, прививаться всё чаще и чаще, либо создать новую вакцину — уже на основе новых разновидностей ковида.

Можно сконструировать новую вакцину, которая будет учитывать все предыдущие мутации, в том числе те, которые закреплены в штамме "омикрон". Ею не надо будет часто ревакцинироваться, потому что она будет защищать сразу от всех вариантов. Я бы, пожалуй, пошёл по этому пути, потому что это более спокойно и безопасно для людей

Владислав Жемчугов

Иммунолог, доктор медицинских наук

<p>Можно сконструировать новую вакцину, которая будет учитывать все предыдущие мутации, в том числе те, которые закреплены в штамме "омикрон". Ею не надо будет часто ревакцинироваться, потому что она будет защищать сразу от всех вариантов. Я бы, пожалуй, пошёл по этому пути, потому что это более спокойно и безопасно для людей</p>
<p>Можно сконструировать новую вакцину, которая будет учитывать все предыдущие мутации, в том числе те, которые закреплены в штамме "омикрон". Ею не надо будет часто ревакцинироваться, потому что она будет защищать сразу от всех вариантов. Я бы, пожалуй, пошёл по этому пути, потому что это более спокойно и безопасно для людей</p>

Меж тем заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова профессор Михаил Костинов заверил, что существующие прививки остаются эффективными вне зависимости от разнообразия штаммов.

Хоть "уханьский", хоть "американский" — один чёрт. Входящий в него белок является универсальным для всех. Мутации — это ерунда. Их уже 1500, и ещё будет тысячи две-три. Пока не будет совершенно нового вируса, вакцины помогают

Михаил Костинов

Иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова

<p>Хоть "уханьский", хоть "американский" — один чёрт. Входящий в него белок является универсальным для всех. Мутации — это ерунда. Их уже 1500, и ещё будет тысячи две-три. Пока не будет совершенно нового вируса, вакцины помогают</p>
<p>Хоть "уханьский", хоть "американский" — один чёрт. Входящий в него белок является универсальным для всех. Мутации — это ерунда. Их уже 1500, и ещё будет тысячи две-три. Пока не будет совершенно нового вируса, вакцины помогают</p>

Михаил Костинов подчеркнул, что прививка не гарантирует нулевой вероятности заразиться ковидом, но надёжно обеспечивает снижение тяжести заболевания.

Что ты болел один раз, что ты болел много раз — всё равно организм может по-разному реагировать. Это зависит от иммунной системы человека. Даже привитый может болеть. Но, с другой стороны, доказано, что никто из них (привитых. — Прим. Лайфа) не умирает и у них не развиваются осложнения

Михаил Костинов

Иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова

<p>Что ты болел один раз, что ты болел много раз — всё равно организм может по-разному реагировать. Это зависит от иммунной системы человека. Даже привитый может болеть. Но, с другой стороны, доказано, что никто из них (привитых. — <em style="font-style: italic;">Прим. Лайфа</em>) не умирает и у них не развиваются осложнения</p>
<p>Что ты болел один раз, что ты болел много раз — всё равно организм может по-разному реагировать. Это зависит от иммунной системы человека. Даже привитый может болеть. Но, с другой стороны, доказано, что никто из них (привитых. — <em style="font-style: italic;">Прим. Лайфа</em>) не умирает и у них не развиваются осложнения</p>

Защищены ли переболевшие?

Ранее профессор Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков выразил мнение, что от возникшего в Африке штамма ковида "омикрон" лучше всего защищает так называемый группоспецифический иммунитет, то есть такой, который создаётся после контакта с несколькими разными штаммами. Вирусолог рассказал, что знаменитый коронавирусный "шип" — S-белок — за время пандемии сильно видоизменился, но в конструкции коронавирусной частицы есть множество других антигенов, которые остались прежними.

Со своей стороны профессор НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко предложил свой вариант формулы максимально эффективного иммунитета против ковида — контакт с разными штаммами плюс вакцинация.

Легко будет проходить у привитого, легко будет у того, кто переболел раньше. Опасен для тех, кто ещё не встречался с вирусом. Непривитый для вируса — как красная тряпка для быка. И, конечно, хронические патологии — это беда, они очень отягощают течение ковида

Михаил Костинов

Иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова

<p>Легко будет проходить у привитого, легко будет у того, кто переболел раньше. Опасен для тех, кто ещё не встречался с вирусом. Непривитый для вируса — как красная тряпка для быка. И, конечно, хронические патологии — это беда, они очень отягощают течение ковида</p>
<p>Легко будет проходить у привитого, легко будет у того, кто переболел раньше. Опасен для тех, кто ещё не встречался с вирусом. Непривитый для вируса — как красная тряпка для быка. И, конечно, хронические патологии — это беда, они очень отягощают течение ковида</p>

Я думаю, что те, кто переболел сейчас "омикроном", автоматически иммунизированы от всех предыдущих конструкций. По крайней мере, их иммунитет будет дольше действовать, это точно.

Пандемия: к чему всё идёт?

Владислав Жемчугов убеждён, что общемировая статистика заболеваемости ковидом сообщает сильно заниженные числа — на самом деле с коронавирусом столкнулась как минимум восьмая часть населения Земли.

Переболевших гораздо больше, чем официально объявляется. Это число надо умножить на шесть, а то и на восемь. То есть если заявляется, что на планете 240 миллионов заражённых, то на самом деле это означает, что их более миллиарда

Владислав Жемчугов

Иммунолог, доктор медицинских наук

<p>Переболевших гораздо больше, чем официально объявляется. Это число надо умножить на шесть, а то и на восемь. То есть если заявляется, что на планете 240 миллионов заражённых, то на самом деле это означает, что их более миллиарда</p>
<p>Переболевших гораздо больше, чем официально объявляется. Это число надо умножить на шесть, а то и на восемь. То есть если заявляется, что на планете 240 миллионов заражённых, то на самом деле это означает, что их более миллиарда</p>

Иммунолог также поделился своей версией быстрого распространения штамма "омикрон" по планете. По мнению Владислава Жемчугова, коронавирус старается "рассеяться" в максимальном количестве, потому что всё больше людей так или иначе приобретает достаточно сильный иммунитет.

Я считаю, что "омикрон" получился таким, потому что вирус должен найти нового хозяина. Если человечество приобретает коллективный иммунитет, вирусу негде размножаться, поэтому он должен с помощью такого отбора найти себе нового хозяина среди тех животных, в которых он не будет гибнуть, а он сам не будет губителен для этих животных. Именно так происходит с Эболой, которая обосновалась в этих летучих мышах огромных

Владислав Жемчугов

Иммунолог, доктор медицинских наук

<p>Я считаю, что "омикрон" получился таким, потому что вирус должен найти нового хозяина. Если человечество приобретает коллективный иммунитет, вирусу негде размножаться, поэтому он должен с помощью такого отбора найти себе нового хозяина среди тех животных, в которых он не будет гибнуть, а он сам не будет губителен для этих животных. Именно так происходит с Эболой, которая обосновалась в этих летучих мышах огромных</p>
<p>Я считаю, что "омикрон" получился таким, потому что вирус должен найти нового хозяина. Если человечество приобретает коллективный иммунитет, вирусу негде размножаться, поэтому он должен с помощью такого отбора найти себе нового хозяина среди тех животных, в которых он не будет гибнуть, а он сам не будет губителен для этих животных. Именно так происходит с Эболой, которая обосновалась в этих летучих мышах огромных</p>

Будут ли новые смертоносные штаммы?

Этого никто не знает и никто не может сказать. Вирус пытается адаптироваться, менять свои свойства

Михаил Костинов

Иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова

<p>Этого никто не знает и никто не может сказать. Вирус пытается адаптироваться, менять свои свойства</p>
<p>Этого никто не знает и никто не может сказать. Вирус пытается адаптироваться, менять свои свойства</p>
Пульмонолог и вирусолог оценили, может ли пандемия закончиться в 2022 году

Пульмонолог и вирусолог оценили, может ли пандемия закончиться в 2022 году

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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