"Болеют все, умирают не все": Иммунологи объяснили, что защищает от "омикрона" и других штаммов ковида Медики высказали мнение о том, насколько помогает от новых разновидностей коронавируса регулярная ревакцинация препаратами, сделанными на основе исходного варианта. 29 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Работают ли вакцины?

Примерно треть антител, вырабатываемых с помощью вакцин от коронавируса, не действует против новейших штаммов, заявил в интервью Лайфу иммунолог Владислав Жемчугов. По его мнению, именно поэтому сроки действия иммунитета после прививок продолжают снижаться, приходится ревакцинироваться примерно каждые три месяца — таким образом в организме постоянно поддерживается высокий уровень ДЕЙСТВУЮЩИХ антител, а их пока ещё большинство.

Те, кто переболел самым первым — "уханьским" — штаммом и привит вакциной (а они все пока сделаны на основе "уханьского" штамма), — у них осталось реального уровня защиты, я думаю, не более чем процентов 70, а реально — от 60 до 70. То есть остальные молекулы, антитела направлены к изменённым уже молекулам вируса, то есть к таким, которых уже нет, они уже изменены Владислав Жемчугов Иммунолог, доктор медицинских наук

Врач считает, что в этой ситуации есть два пути: либо, как упомянуто выше, прививаться всё чаще и чаще, либо создать новую вакцину — уже на основе новых разновидностей ковида.

Можно сконструировать новую вакцину, которая будет учитывать все предыдущие мутации, в том числе те, которые закреплены в штамме "омикрон". Ею не надо будет часто ревакцинироваться, потому что она будет защищать сразу от всех вариантов. Я бы, пожалуй, пошёл по этому пути, потому что это более спокойно и безопасно для людей Владислав Жемчугов Иммунолог, доктор медицинских наук

Меж тем заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова профессор Михаил Костинов заверил, что существующие прививки остаются эффективными вне зависимости от разнообразия штаммов.

Хоть "уханьский", хоть "американский" — один чёрт. Входящий в него белок является универсальным для всех. Мутации — это ерунда. Их уже 1500, и ещё будет тысячи две-три. Пока не будет совершенно нового вируса, вакцины помогают Михаил Костинов Иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова

Михаил Костинов подчеркнул, что прививка не гарантирует нулевой вероятности заразиться ковидом, но надёжно обеспечивает снижение тяжести заболевания.

Что ты болел один раз, что ты болел много раз — всё равно организм может по-разному реагировать. Это зависит от иммунной системы человека. Даже привитый может болеть. Но, с другой стороны, доказано, что никто из них (привитых. — Прим. Лайфа) не умирает и у них не развиваются осложнения Михаил Костинов Иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова

Защищены ли переболевшие?

Ранее профессор Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков выразил мнение, что от возникшего в Африке штамма ковида "омикрон" лучше всего защищает так называемый группоспецифический иммунитет, то есть такой, который создаётся после контакта с несколькими разными штаммами. Вирусолог рассказал, что знаменитый коронавирусный "шип" — S-белок — за время пандемии сильно видоизменился, но в конструкции коронавирусной частицы есть множество других антигенов, которые остались прежними.

Со своей стороны профессор НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко предложил свой вариант формулы максимально эффективного иммунитета против ковида — контакт с разными штаммами плюс вакцинация.

Легко будет проходить у привитого, легко будет у того, кто переболел раньше. Опасен для тех, кто ещё не встречался с вирусом. Непривитый для вируса — как красная тряпка для быка. И, конечно, хронические патологии — это беда, они очень отягощают течение ковида Михаил Костинов Иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова

Я думаю, что те, кто переболел сейчас "омикроном", автоматически иммунизированы от всех предыдущих конструкций. По крайней мере, их иммунитет будет дольше действовать, это точно.

Пандемия: к чему всё идёт?

Владислав Жемчугов убеждён, что общемировая статистика заболеваемости ковидом сообщает сильно заниженные числа — на самом деле с коронавирусом столкнулась как минимум восьмая часть населения Земли.

Переболевших гораздо больше, чем официально объявляется. Это число надо умножить на шесть, а то и на восемь. То есть если заявляется, что на планете 240 миллионов заражённых, то на самом деле это означает, что их более миллиарда Владислав Жемчугов Иммунолог, доктор медицинских наук

Иммунолог также поделился своей версией быстрого распространения штамма "омикрон" по планете. По мнению Владислава Жемчугова, коронавирус старается "рассеяться" в максимальном количестве, потому что всё больше людей так или иначе приобретает достаточно сильный иммунитет.

Я считаю, что "омикрон" получился таким, потому что вирус должен найти нового хозяина. Если человечество приобретает коллективный иммунитет, вирусу негде размножаться, поэтому он должен с помощью такого отбора найти себе нового хозяина среди тех животных, в которых он не будет гибнуть, а он сам не будет губителен для этих животных. Именно так происходит с Эболой, которая обосновалась в этих летучих мышах огромных Владислав Жемчугов Иммунолог, доктор медицинских наук

Будут ли новые смертоносные штаммы?

Этого никто не знает и никто не может сказать. Вирус пытается адаптироваться, менять свои свойства Михаил Костинов Иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова

Авторы Адель Романенкова