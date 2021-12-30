Диетолог Бережная перечислила новогодние блюда, от которых лучше отказаться

Салаты, мясные нарезки, красная икра и многие другие блюда, которые мы привыкли видеть на столе в новогоднюю ночь, содержат слишком много соли. Опасные для здоровья угощения лучше исключить или уменьшить их количество. Такое мнение высказала кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная.

"На новогоднем столе россиян очень много колбас, мясных нарезок и икры. Эти продукты содержат большое количество соли. Она, в свою очередь, задерживает воду в организме и может вызвать повышение артериального давления, отечный синдром, а также увеличить нагрузку на сердце и почки", – предупредила врач в беседе с радио Sputnik.

Бережная также предложила сделать праздничное застолье полезным. Для этого, согласно её рекомендациям, нужно добавить в меню больше овощей и зелени.

"Эти продукты содержат клетчатку, большое количество антиоксидантов и витаминов, что достаточно полезно. При этом, если вы съедите большое количество овощей, то и аппетит немного снизится, и вы захотите съесть меньше неполезных продуктов", – заключила Ирина Бережная.