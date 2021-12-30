Украинский академик Сибирный заявил, что Киев потерял интерес к разработке своей вакцины
Национальный фонд исследований не перевёл деньги, необходимые для продолжения работы.
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Украина приостановила разработку собственной вакцины от CoViD-19. Об этом сообщил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук — академик Андрей Сибирный.
"Раньше был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было ещё мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет", — заявил Сибирный в беседе с порталом "Суспільный".
По словам учёного, украинская вакцина успешно прошла первый этап испытаний на мышах. Следующий этап должен был пройти на сусликах и приматах, но так и не начался. Для его реализации нужно было закупить препараты на сумму в 300–500 млн евро, но ни Национальный фонд исследований, ни украинский Минздрав не оплатили эти исследования.
"Не удалось, потому что Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", — утверждает Сибирный.
Ранее Лайф рассказывал о заявлении главы Минздрава Украины Виктора Ляшко — по его словам, страна планирует произвести свою первую вакцину от коронавируса в 2022 году. Министр пообещал это президенту Незалежной Владимиру Зеленскому.
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