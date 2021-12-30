МакSим после комы урезала общение "на 90 процентов"

Вышедшая летом из комы после тяжёлой болезни певица Марина Абросимова, известная широкой публике как МакSим, очень коротко, но откровенно подвела итоги года. Она призналась, что 2021 год заставил её радикально пересмотреть круг общения.

"Этот год преподнёс гору сюрпризов и заставил отгородить от себя 90% своего общения... Желаю всем встретить 2022-й с чистым и открытым сердцем!" — написала МакSим в своём аккаунте в Instagram.

38-летняя знаменитость и любимица публики отметила, что при этом у неё нет обиды или злости. Наоборот, появилась лёгкость на душе.