Российские учёные потратили 742 тысячи рублей на исследование зла и ада

Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тысячи рублей на исследование под названием "Является ли злом существование ада". Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

"Всё это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там всё распределено изначально из Российского научного фонда", — сообщили РБК в Институте философии РАН на просьбу прокомментировать исследование.

Поставщиком госзакупки был указан Игорь Гаспаров (доцент, кандидат философских наук, работает в Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бурденко и "Высшей школе экономики" (НИУ ВШЭ). Контракт по этому вопросу исполнили ещё в октябре.

Сотни тысяч рублей РАН потратил и на другие исследования.

667 тыс. руб. на выполнение научной работы "Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX — нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни". Договор исполнен полторы недели назад.

на выполнение научной работы "Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX — нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни". Договор исполнен полторы недели назад. 742 тыс. руб. — на исследование "Бесполезная свобода и проблема ада". Единственным поставщиком госзакупки указан Александр Мишура (кандидат наук, преподаёт в НИУ ВШЭ). Договор исполнен в октябре.

— на исследование "Бесполезная свобода и проблема ада". Единственным поставщиком госзакупки указан Александр Мишура (кандидат наук, преподаёт в НИУ ВШЭ). Договор исполнен в октябре. 686 тыс. руб. — на исследование "Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея". Работа выполняется Богданом Фаулем.