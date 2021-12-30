Российские учёные потратили 742 тысячи рублей на исследование зла и ада
Деньги были выделены из Российского научного фонда, и, как заявляют в учреждении, такие траты абсолютно законны.
Здание президиума Российской академии наук. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тысячи рублей на исследование под названием "Является ли злом существование ада". Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок.
"Всё это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там всё распределено изначально из Российского научного фонда", — сообщили РБК в Институте философии РАН на просьбу прокомментировать исследование.
Поставщиком госзакупки был указан Игорь Гаспаров (доцент, кандидат философских наук, работает в Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бурденко и "Высшей школе экономики" (НИУ ВШЭ). Контракт по этому вопросу исполнили ещё в октябре.
Сотни тысяч рублей РАН потратил и на другие исследования.
- 667 тыс. руб. на выполнение научной работы "Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX — нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни". Договор исполнен полторы недели назад.
- 742 тыс. руб. — на исследование "Бесполезная свобода и проблема ада". Единственным поставщиком госзакупки указан Александр Мишура (кандидат наук, преподаёт в НИУ ВШЭ). Договор исполнен в октябре.
- 686 тыс. руб. — на исследование "Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея". Работа выполняется Богданом Фаулем.
А ранее Лайф рассказывал, что президент РАН рассказал о пользе конопли для российской экономики. Он отметил, что у физиотерапевтических средств, в которых используется в том числе каннабис, вполне может быть очень серьёзное медицинское будущее.
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