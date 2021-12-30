Учёные предложили четыре простых способа борьбы с гипертонией

В борьбе с гипертонией могут помочь четыре простых физических упражнения, говорят результаты исследований, опубликованных в Европейском журнале профилактической кардиологии. Ходьба, бег, езда на велосипеде и плавание — вот способы, которые предлагают учёные.

"Рекомендуется со средней интенсивностью выполнять аэробные упражнения не менее 30 минут", — говорится в публикации Daily Express.

Исследователи в области кардиологии также рекомендуют изменить пищевые привычки: сократить потребление соли, кофеина и алкоголя, бросить курить и избавиться от лишнего веса. Особенное внимание учёные предлагают обратить на проблемы с давлением в период новогодних праздников.