Учёные предложили четыре простых способа борьбы с гипертонией
Достаточно будет заниматься всего 30 минут в день, уверяют исследователи в области кардиологии.
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В борьбе с гипертонией могут помочь четыре простых физических упражнения, говорят результаты исследований, опубликованных в Европейском журнале профилактической кардиологии. Ходьба, бег, езда на велосипеде и плавание — вот способы, которые предлагают учёные.
"Рекомендуется со средней интенсивностью выполнять аэробные упражнения не менее 30 минут", — говорится в публикации Daily Express.
Исследователи в области кардиологии также рекомендуют изменить пищевые привычки: сократить потребление соли, кофеина и алкоголя, бросить курить и избавиться от лишнего веса. Особенное внимание учёные предлагают обратить на проблемы с давлением в период новогодних праздников.
Ранее Лайф сообщал, что американские кардиологи назвали фисташки продуктом, помогающим в борьбе с гипертонией. Их ежедневное употребление снизит общее периферическое сопротивление и улучшит некоторые показатели вариабельности сердечного ритма.
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