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Учёные предложили четыре простых способа борьбы с гипертонией

Достаточно будет заниматься всего 30 минут в день, уверяют исследователи в области кардиологии.

30 декабря, 03:45
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В борьбе с гипертонией могут помочь четыре простых физических упражнения, говорят результаты исследований, опубликованных в Европейском журнале профилактической кардиологии. Ходьба, бег, езда на велосипеде и плавание — вот способы, которые предлагают учёные.

"Рекомендуется со средней интенсивностью выполнять аэробные упражнения не менее 30 минут", — говорится в публикации Daily Express.

Исследователи в области кардиологии также рекомендуют изменить пищевые привычки: сократить потребление соли, кофеина и алкоголя, бросить курить и избавиться от лишнего веса. Особенное внимание учёные предлагают обратить на проблемы с давлением в период новогодних праздников.

Учёные открыли смертельно опасное последствие гипертонии

Учёные открыли смертельно опасное последствие гипертонии

Ранее Лайф сообщал, что американские кардиологи назвали фисташки продуктом, помогающим в борьбе с гипертонией. Их ежедневное употребление снизит общее периферическое сопротивление и улучшит некоторые показатели вариабельности сердечного ритма.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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