Глава Минприроды Козлов сообщил, что заповедной может стать треть площади России
Планируется, что в стране будут созданы 24 особо охраняемых природных территорий, и 16 из них уже есть.
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Примерно 30% территории России может оказаться под воздействием природоохранных законов. Об этом сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
В беседе с РИА "Новости" он рассказал, что в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" планируется создать 24 ООПТ (особо охраняемых природных территорий), и 16 из них к настоящему времени уже сформированы.
"Так что 30 процентов — вполне реальная цифра", — сказал Козлов.
А ранее Лайф писал, что глава Минприроды назвал 35 городов России с наиболее загрязнённым воздухом. Летом следующего года их могут включить в программу специализированного обновлённого федерального проекта.
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