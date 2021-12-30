Глава Минприроды Козлов сообщил, что заповедной может стать треть площади России

Примерно 30% территории России может оказаться под воздействием природоохранных законов. Об этом сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

В беседе с РИА "Новости" он рассказал, что в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" планируется создать 24 ООПТ (особо охраняемых природных территорий), и 16 из них к настоящему времени уже сформированы.

"Так что 30 процентов — вполне реальная цифра", — сказал Козлов.