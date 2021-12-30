В Белом доме указали точное время начала переговоров Путина и Байдена
Там отметили, что лидеры двух государств обсудят несколько тем, "в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией".
Владимир Путин © Пресс-служба Кремля
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится сегодня вечером по московскому времени. В Вашингтоне будет 15:30, а в Москве — 23:30. Это следует из графика главы Белого дома, обнародованного его администрацией.
"Президент проведёт телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд тем, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ", — говорится в публикации.
В Белом доме уточнили, что, как и ранее, переговоры первых лиц двух государств состоятся в закрытом для СМИ режиме.
Как сообщал Лайф, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
Встреча представителей Москвы и Вашингтона по этому поводу намечена на 10 января. Ожидается, что через два дня после этого состоятся переговоры с НАТО, а после — с ОБСЕ.
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