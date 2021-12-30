В Белом доме указали точное время начала переговоров Путина и Байдена

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится сегодня вечером по московскому времени. В Вашингтоне будет 15:30, а в Москве — 23:30. Это следует из графика главы Белого дома, обнародованного его администрацией.

"Президент проведёт телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд тем, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ", — говорится в публикации.

В Белом доме уточнили, что, как и ранее, переговоры первых лиц двух государств состоятся в закрытом для СМИ режиме.