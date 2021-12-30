Жена магната купила квартиру за 4,3 миллиарда рублей

В Гонконге обрела хозяина одна из самых дорогих квартир в Азии. Элитная недвижимость с четырьмя спальнями, расположенная в престижном районе Виктория-Пик на одноимённой холмистой возвышенности, была продана за 58 млн долларов США, что составляет около 4 млрд 292 млн рублей). Покупателем апартаментов стала Кэтрин Ип — супруга одного из богатейших гонконгских магнатов Генри Чэна.

Издание пишет, что супруг владелицы апартаментов — "третье лицо" в Гонконге. Площадь квартиры — около 1298 кв. метров. Сэмми По говорит, что из-за недавней нестабильности на фондовом рынке многие богачи сейчас предпочитают инвестировать в роскошные дома в престижных местах страны. И такая тенденция сохранится в 2022 году, предполагает эксперт. Способствовать этому могут планы открытия границы между Гонконгом и материковым Китаем для бескарантинных поездок граждан. Предыдущая покупка дорогих апартаментов состоялась две недели назад. Квартиру за $82 млн (около 6 млрд рублей) купила дочь гонконгского магната.