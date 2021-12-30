Пока взрослые улетели: Подростки устроили вечеринку и сожгли дом многодетной семьи
Опасения, что кто-то из 17 детей остался в горящем здании, не оправдались: любители тусовок отделались испугом.
Фото © E1.RU / ИА "Ночные новости"
В Екатеринбурге сгорел частный дом многодетной семьи: взрослые улетели по делам в Калининград, а подростки решили устроить вечеринку, и каким-то образом устроили пожар.
Как пишет издание E1.RU, пламенем был объят дом, а также надворные постройки на площади в двести квадратных метров. Из-за плотной застройки деревянными домами была угроза распространения огня на соседние участки. Сначала были опасения, что кто-то из 17 несовершеннолетних остался в горящем здании, однако затем оказалось, что все они благополучно спаслись.
"Взрослые улетели в Калининград, а подростки решили устроить тусовку. Говорят, сейчас внутри уже никого не должно было быть. На всякий случай всех обзванивают", — рассказал очевидец.
А ранее Лайф рассказывал, что в Удмуртии при пожаре погибла семья с трёхлетним ребёнком. По одной из версий, причиной происшествия могло быть неосторожное обращение с огнём.
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