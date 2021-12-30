В Екатеринбурге сгорел частный дом многодетной семьи: взрослые улетели по делам в Калининград, а подростки решили устроить вечеринку, и каким-то образом устроили пожар.

Как пишет издание E1.RU, пламенем был объят дом, а также надворные постройки на площади в двести квадратных метров. Из-за плотной застройки деревянными домами была угроза распространения огня на соседние участки. Сначала были опасения, что кто-то из 17 несовершеннолетних остался в горящем здании, однако затем оказалось, что все они благополучно спаслись.







"Взрослые улетели в Калининград, а подростки решили устроить тусовку. Говорят, сейчас внутри уже никого не должно было быть. На всякий случай всех обзванивают", — рассказал очевидец.