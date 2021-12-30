Япония решила вооружить подлодки крылатыми ракетами с большой дальностью

Во второй половине нынешнего десятилетия японские подлодки могут получить крылатые ракеты с дальностью полёта до тысячи километров. О таких планах правительства Страны восходящего Солнца сообщает газета Yomiuri.

Как пишет издание, эти снаряды можно будет запускать из подводного положения, то есть удар можно будет наносить из точки, неожиданной для противника. В проекте бюджета страны на 2022 финансовый год (начнётся с апреля 2022 года) на это выделяется 39,3 млрд иен (порядка 340 млн долларов).

В настоящее время Япония не имеет таких ракет и только ведёт модернизацию двух своих вертолётоносцев с целью превращения их в лёгкие авианосцы. На вооружении страны находится 21 подлодка.