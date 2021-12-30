НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Юрист Захаров напомнил россиянам о новой налоговой льготе с 1 января

Благодаря нововведению можно сэкономить максимум 15 тысяч 600 рублей, но начислят их только в следующем году.

30 декабря, 03:41

Фото © Pixabay

С 1 января 2022 года граждане смогут получать социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги — так называемый "спортивный налоговый вычет". Об этом напомнил ведущий юрист Юрий Захаров.

"Россияне получат право сэкономить 13% стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год", рассказал Захаров в беседе с агентством "Прайм".

Таким образом, можно сэкономить максимум 15 тысяч 600 рублей за год. Право на эту льготу имеют граждане, достигшие 18 лет и являющиеся плательщиками НДФЛ. Чтобы получить возврат денег, в налоговый орган необходимо подать документы, подтверждающие "расходы на спорт" (договор на предоставление услуг в данной области и кассовый чек), справку 2-НДФЛ и декларацию 3-НДФЛ, а также банковские реквизиты для перечисления денежных средств.

Юрий Захаров при этом предупреждает, что для получения вычета необходимо, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень организаций, в которых физкультура и спорт являются основным видом деятельности.

"Абонементы в физкультурно-оздоровительные организации, оплаченные в 2021 году, не подойдут", отмечает Захаров.

Юрист советует подождать нового года и тогда и приобрести абонемент для занятий спортом уже со значительной выгодой в виде налогового вычета. Правда, получить его можно будет уже только в 2023 году.

Не спрятаться, не скрыться: Когда в России введут новый налог на квартиры для туристов

Не спрятаться, не скрыться: Когда в России введут новый налог на квартиры для туристов

А ранее Лайф писал, что адвокат Пахтова назвала подарки, облагающиеся налогом. Однако при получении их от близкого родственника дополнительные пошлины уплачивать не нужно, предупредила она.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1