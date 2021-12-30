Юрист Захаров напомнил россиянам о новой налоговой льготе с 1 января

С 1 января 2022 года граждане смогут получать социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги — так называемый "спортивный налоговый вычет". Об этом напомнил ведущий юрист Юрий Захаров.

"Россияне получат право сэкономить 13% стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год", — рассказал Захаров в беседе с агентством "Прайм".

Таким образом, можно сэкономить максимум 15 тысяч 600 рублей за год. Право на эту льготу имеют граждане, достигшие 18 лет и являющиеся плательщиками НДФЛ. Чтобы получить возврат денег, в налоговый орган необходимо подать документы, подтверждающие "расходы на спорт" (договор на предоставление услуг в данной области и кассовый чек), справку 2-НДФЛ и декларацию 3-НДФЛ, а также банковские реквизиты для перечисления денежных средств.

Юрий Захаров при этом предупреждает, что для получения вычета необходимо, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень организаций, в которых физкультура и спорт являются основным видом деятельности.

"Абонементы в физкультурно-оздоровительные организации, оплаченные в 2021 году, не подойдут", — отмечает Захаров.

Юрист советует подождать нового года и тогда и приобрести абонемент для занятий спортом уже со значительной выгодой в виде налогового вычета. Правда, получить его можно будет уже только в 2023 году.