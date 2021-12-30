Не спрятаться, не скрыться: Когда в России введут новый налог на квартиры для туристов Тех, кто сдаёт квартиры туристам, хотят обязать платить за это дополнительные налоги. Для этого планируют вести учёт краткосрочной аренды. Кто будет платить новый сбор, разбирался Лайф. 29 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

С инициативой о том, что владельцев квартир, апартаментов и домов, которые сдаются туристам на короткий срок, следует поставить на учёт и взимать с них налоги, депутаты Госдумы выступали ещё в 2019 году. Однако до серьёзной проработки возможности принятия в России такого рода закона два года назад не дошло, а вот теперь уже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проявила свой интерес к данному вопросу. По мнению ФАС, в РФ следует создать реестр владельцев туристической недвижимости, присвоить им уникальный идентификационный номер, признать их операторами туристического сбора и обложить налогом в 4%. И такой подход может решить сразу несколько задач: и обелит рынок краткосрочной аренды, что позволит взимать в казну дополнительные налоговые поступления, и позволит увеличить приток средств от "туристического сбора". С идеей ФАС концептуально согласился Роспотребнадзор, предложивший добавить в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) новый состав правонарушения — предоставление туристического жилья без идентификационного номера, также с позитивом о данном проекте отозвались Ростуризм и Минэкономразвития.

Однако совсем по-другому воспринимают инициативу ФАС профессионалы рынка недвижимости.

— Каждый раз, когда возникает вопрос о налогообложении арендной недвижимости, страдают не теневые дельцы, а те, кто уже и без принятия отдельного закона легализовал свою предпринимательскую деятельность, — утверждает заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин. — Дело в том, что серые арендодатели не размещают объявления на официальных площадках под своим именем, а предпочитают рекламировать свои услуги через сарафанное радио. А вот те, кто зарегистрировался в качестве предпринимателя или самозанятого, получат головную боль, так как от них помимо налогов будут требовать вести дополнительный учёт туристического сбора. Конечно, для ведомств так проще — обязали и всё, а для предпринимателей — дополнительная нагрузка, которая потребует затрат, а не выполнил требования — штраф.

С мнением Инютина согласна Юлия Лебедева, частный предприниматель-рантье, сдающая в краткосрочную аренду туристам несколько квартир в центре Петербурга, две из которых принадлежат ей, а остальные другим частным лицам, с которыми у Юлии официальный договор, позволяющий представлять интересы этих людей в качестве агента.

— Мой бизнес — как раз краткосрочная аренда. Я официально зарегистрирована как ИП и плачу все установленные налоги. Конечно, мне не доставляет радости перспектива проходить ещё какую-то регистрацию, а после заниматься организацией взимания туристического сбора и составлением дополнительной отчётности.

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По задумке ведомств, заинтересованных в том, чтобы закон о туристической аренде был принят, вычислять тех, кто сдаёт квартиры туристам нелегально, будут по объявлениям, размещённым в сети Интернет. Однако эксперт Светлана Новокшанова считает, что быстро обелить рынок краткосрочной аренды не получится.

— Даже если предположить, что проверяющие органы смогут мониторить все интернет-объявления о краткосрочной аренде, то непонятен механизм. Каким образом будут доказывать, что одно объявление — это туристическая аренда и для его опубликования надо регистрироваться, а другое объявление — это предложение от частного лица, которое только планирует получить некий доход за счёт сдачи внаём своей временно освободившейся площади. Ведь для частника регистрация в качестве предпринимателя ради единичной сделки необязательна, а доход им ещё не получен, значит, и налоговых претензий тоже быть не может.

По данным Ростуризма, в 2021 году внутренний турпоток составил более 56 млн человек, рейтинг популярности регионов ожидаемо возглавил Краснодарский край, второе и третье место заняли Крым и Санкт-Петербург соответственно, следующими по притоку россиян числятся Москва и Казань.

При этом ведущие риелторские компании РФ утверждают, что на сегодня в российской столице и Петербурге только 30% арендуемых туристами квартир приходится на апартаменты, предлагаемые юридическими лицами, а всё остальное — это как раз частные объявления, авторы которых в большинстве своём с арендных доходов никаких налогов не платят. Многие эксперты считают, что такая ситуация сложилась по ряду объективных причин.

Во-первых, чтобы привлечь к ответственности владельца квартиры, сдаваемой в аренду, нужно доказать факт получения этим владельцем дохода. А это возможно, только если одна из сторон арендной сделки сама об этом сообщит проверяющим органам и предоставит, например, подписанный сторонами договор с указанием цены либо выписку из банка с регулярным перечислением.

Во-вторых, не стоит забывать, что значительная часть туристической аренды в РФ рекламируется на ресурсах, неподконтрольных российской юрисдикции (например, Booking.com и Airbnb.com). Да, эти компании публикуют на своих электронных досках информацию, что помимо арендной платы туристу, возможно, придётся дополнительно уплатить какие-то налоги и сборы. Но тут же указывают, что, мол, этот вопрос должен отдельно оговариваться с тем, кто опубликовал объявление-оферту. А значит, все вопросы с налогами остаются исключительно на владельце, который, не подписывая никаких соглашений с арендаторами и беря плату исключительно наличными, уверен, что фискальным органам для предъявления претензии фактов недостаточно.

В-третьих, для многих из тех, кто сдаёт квартиру туристам, такого рода доход — это не основной вид деятельности, а заработки от случая к случаю. И, конечно, такие люди не торопятся объявлять себя предпринимателями. Потому как никаких налоговых льгот с их общего дохода государство не предлагает, а возможные санкции если и наступят, то составят сумму меньше, чем получаемый разовый доход от сделки краткосрочной аренды (и факт совершения этой сделки ещё нужно доказать).

— Утверждать, что все хозяева квартир, которые сдаются в аренду, исключительно имеют умысел на сокрытие своих доходов, неверно, — замечает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Как показывает практика, примерно половина владельцев арендного жилья готова платить налоги. Но пока не делают этого даже не из-за суммы, которую требует государство, а в связи со сложностью оформления и регистрации белой сделки и возможными дальнейшими трудностями по правильному исчислению этих самых налогов. Пока фискальные органы занимают позицию "ваши налоги — ваши проблемы", граждане делают вывод: нет налогов - нет проблем.

Авторы Максим Греков