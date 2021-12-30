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В Приморье владельцам "свежемороженных" авто предложили справки о плохой погоде

У некоторых машин во время морского путешествия в Россию льдом выдавило стёкла, им покрыты даже сидения.

30 декабря, 03:36
<p>Фото © <a href="https://www.newsvl.ru/vlad/2021/12/27/205360/#gallery3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">newsvl.ru</a></p>

Фото © newsvl.ru

Справку о таком явлении как "быстрое обледенение" предложили владельцам "свежемороженных" автомобилей в Приморье. Речь идёт об иномарках, которые прибыли во Владивосток сухогрузом Sun Rio из Пусана и в толстом слое льда.

"Такие справки помогут при возмещении ущербов и легитимны при предъявлении в страховых компаниях, судебных органах и так далее", — сообщают в Примгидромете.

Примечательно, что у некоторых машин во время морского путешествия в Россию льдом выдавило стёкла, им стали покрыты даже сидения.

"Одновременно с понижением температур на суше в акватории Японского моря усилился ветер и поднялась волна, что в свою очередь спровоцировало "быстрое обледенение судов"... Автомашины, находящиеся на палубе, оказались покрыты толстым слоем льда, многие из них наверняка повреждены", — отмечают в Примгидромете.

Как пишет АСTV, у некоторых иномарок вода залила салон, электрику в том числе, и застыла коркой толщиной в несколько сантиметров. Теперь там может появиться коррозия и испортиться покрытие.

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Ранее Лайф писал, что огромная трещина появилась на мосту во Владивостоке из-за мороза. В ходе обследования места происшествия специалисты пришли к выводу, что угрозы разрушения конструкции нет. До этого в Приморском крае из-за морозов 850 человек остались без света.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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