В Приморье владельцам "свежемороженных" авто предложили справки о плохой погоде

Справку о таком явлении как "быстрое обледенение" предложили владельцам "свежемороженных" автомобилей в Приморье. Речь идёт об иномарках, которые прибыли во Владивосток сухогрузом Sun Rio из Пусана и в толстом слое льда.

"Такие справки помогут при возмещении ущербов и легитимны при предъявлении в страховых компаниях, судебных органах и так далее", — сообщают в Примгидромете.

Примечательно, что у некоторых машин во время морского путешествия в Россию льдом выдавило стёкла, им стали покрыты даже сидения.

"Одновременно с понижением температур на суше в акватории Японского моря усилился ветер и поднялась волна, что в свою очередь спровоцировало "быстрое обледенение судов"... Автомашины, находящиеся на палубе, оказались покрыты толстым слоем льда, многие из них наверняка повреждены", — отмечают в Примгидромете.

Как пишет АСTV, у некоторых иномарок вода залила салон, электрику в том числе, и застыла коркой толщиной в несколько сантиметров. Теперь там может появиться коррозия и испортиться покрытие.