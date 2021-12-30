Учёные из ЮАР представили первые данные по смертности от "омикрона"

Смертность от нового штамма коронавируса "омикрон" ниже на 75%, чем это было при предыдущих волнах. К такому выводу пришли исследователи из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллеги из Университета Претории.

Как пишет издание The Telegraph, из-за "омикрона" умерло 4,5% госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3%. Менее половины попавших на больничную койку нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5 процента. Число нуждающихся в интенсивной терапии оказалось намного меньше — 1% против 4,3% при предыдущих вспышках болезни.

Исследование проводилось на основе наблюдений за пациентами, госпитализированными в городе Тшване (провинция Гаутенг), ставшем первым эпицентром вспышки нового штамма. В скором времени, полагают исследователи, произойдёт "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и приведёт к эндемической фазе.

"В городе Тшване, первом глобальном эпицентре "омикрона", снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице", — говорится в выводах учёных.