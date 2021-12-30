Мантуров рассказал, когда в России может появиться первый серийный электромобиль

Первый серийный электромобиль в России может появиться уже в ближайшие год-два. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РБК. Он напомнил, что в РФ существует концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года.

"Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России в ближайшие год-два. А в соответствии с целевыми показателями этой концепции общий объём производства электротранспортных средств в России до 2030 года (накопленным итогом) превысит 730 тысяч единиц, причём к окончанию этого периода годовой объём достигнет 10%-ной доли (217 тысяч единиц) от общего объёма производства транспортных средств в России", — рассказал министр.

Мантуров отметил, что концепция охватывает весь комплекс вопросов — от создания зарядной и водородной заправочной инфраструктуры, локализации компонентов для низкоуглеродного транспорта (в том числе батареи, водородных топливных элементов и силовой электроники) до стимулирования спроса на такие машины. По словам главы Минпромторга, в данный момент объявлены конкурсы на заключение СПИК 2.0 по производству не только электромобилей, но и тяговых батарей для электродвижения.