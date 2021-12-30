Омбудсмен МИД Лукьянцев: РФ не планирует менять позицию по мораторию на смертную казнь
Дипломат напомнил, что у Москвы есть обязательства, принятые при вступлении в Совет Европы, и отметил, что по соответствующему вопросу уже высказывался президент России.
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У России есть чёткая позиция по мораторию на смертную казнь, и пока нет поводов её пересматривать. Об этом заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев в беседе с РИА "Новости".
"У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы, был введён мораторий на применение смертной казни. Мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд РФ, и высказывался президент РФ", — напомнил дипломат.
Он подчеркнул, что позиция РФ "совершенно чётко определена", а также указал на соответствующее решение Конституционного суда.
Напомним, глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин не исключил возрождение в России смертной казни. Мораторий на такую меру наказания в РФ действует с середины девяностых годов, он бессрочный.
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