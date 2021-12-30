Омбудсмен МИД Лукьянцев: РФ не планирует менять позицию по мораторию на смертную казнь

У России есть чёткая позиция по мораторию на смертную казнь, и пока нет поводов её пересматривать. Об этом заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев в беседе с РИА "Новости".

"У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы, был введён мораторий на применение смертной казни. Мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд РФ, и высказывался президент РФ", — напомнил дипломат.

Он подчеркнул, что позиция РФ "совершенно чётко определена", а также указал на соответствующее решение Конституционного суда.