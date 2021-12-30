Аксёнов: Мэр Симферополя Демидов подал в отставку из-за собственных недоработок

Глава Администрации Симферополя Валентин Демидов подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

"Провёл встречу с главой Администрации Симферополя Валентином Валентиновичем Демидовым. По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок", — написал Аксёнов.

Отметим, что Демидов занимал пост главы Администрации Симферополя с апреля 2021 года. Ранее он работал в исполнительном комитете Армянского городского совета, возглавлял Армянск, занимал должность министра экономического развития Крыма, а также был руководителем Департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя.