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Политолог Орлов предложил ввести налоговый вычет при покупке личного авто

По словам эксперта, в РФ такая мера поддержки предусматривается при приобретении недвижимости, а при покупке машины, наличие которой имеет большое значение для многих категорий граждан, — нет.

30 декабря, 06:19

© Pexels

Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в России налоговый вычет при покупке автомобиля. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

Эксперт отметил, что сейчас в России по закону каждый гражданин имеет право единожды воспользоваться налоговым вычетом до двух миллионов рублей при покупке недвижимости, вернув себе в виде уплаченных налогов 13% с данной суммы, то есть до 260 тысяч рублей. Такая мера является весомой в вопросе материальной господдержки при приобретении квартиры или дома. В то же время при покупке автомобиля, наличие которого имеет большое значение для многих категорий людей, например многодетных семей и пенсионеров, такой налоговый вычет не предусмотрен, подчеркнул политолог.

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"В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 миллиона рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тысяч рублей", — говорится в обращении.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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