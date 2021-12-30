Политолог Орлов предложил ввести налоговый вычет при покупке личного авто

Эксперт отметил, что сейчас в России по закону каждый гражданин имеет право единожды воспользоваться налоговым вычетом до двух миллионов рублей при покупке недвижимости, вернув себе в виде уплаченных налогов 13% с данной суммы, то есть до 260 тысяч рублей. Такая мера является весомой в вопросе материальной господдержки при приобретении квартиры или дома. В то же время при покупке автомобиля, наличие которого имеет большое значение для многих категорий людей, например многодетных семей и пенсионеров, такой налоговый вычет не предусмотрен, подчеркнул политолог.