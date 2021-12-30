Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в ковидной больнице в Красноярске
Отмечается, что после произошедшего четыре человека были доставлены в ожоговое отделение краевой клинической больницы. Ещё одному перевод в другое учреждение не понадобился.
Последствия пожара в ковидной больнице в Красноярске © Прокуратура Красноярского края
Четверо из пяти пострадавших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Красноярске находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.
"Пациентам, госпитализированным в Краевую клиническую больницу, оказывается весь необходимый объём медицинской помощи, состояние оценивается как стабильно тяжёлое", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего пострадало пять человек, которые находились в палате в момент возгорания. Четверо из них были доставлены в ожоговое отделение краевой клинической больницы, а ещё одному человеку перевод в другое медицинское учреждение не понадобился.
Напомним, пожар в ковидной больнице в Красноярске случился накануне, 29 декабря. Возгорание произошло в терапевтическом отделении на четвёртом этаже, площадь пожара составила 5 кв. метров. Отмечается, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания.
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