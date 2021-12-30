Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в ковидной больнице в Красноярске

Четверо из пяти пострадавших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Красноярске находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Отмечается, что всего пострадало пять человек, которые находились в палате в момент возгорания. Четверо из них были доставлены в ожоговое отделение краевой клинической больницы, а ещё одному человеку перевод в другое медицинское учреждение не понадобился.